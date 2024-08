Pellegrinimu povedal NIE! Jozef Banáš nebude poradcom prezidenta, ponuku odmietol: TOTO sú dva hlavné dôvody

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Vlado Anjel)

Jozef Banáš prvýkrát verejne prehovoril o rozhodnutí odmietnuť ponuku Petra Pellegriniho v podcaste ODznova. Ponuku podľa vlastných slov odmietol s vďačnosťou a prezident jeho rozhodnutie rešpektuje. „Keď vám už zvolený prezident v rozhovore medzi štyrmi očami dá takúto ponuku, tak vám to, samozrejme, zalichotí. Tak som povedal, že to bude pre mňa česť. Ale potom, keď na tým človek premýšľa a keď som začal rozmieňať túto jeho ponuku na drobné, do reálneho života, tak si hovorím: ´Do čerta, veď ty máš pomaly 76 rokov.´ Ešte teraz mám rozrobená dva veľké slovenské projekty, na ktoré sú naťahaní ďalší ľudia a tri veľké zahraničné,“ vysvetlil Banáš.

Druhý dôvod bol súkromný. "Pre mňa je dôležité, mať aj priestor na slobodu názoru. Mám pocit, že v zásadných názoroch a otázkach sa s prezidentom zhodneme. Ale viete, keď ste raz v politike – ste poradca prezidenta – musíte byť to, čomu sa hovorí ´politická korektnosť´. Už nemôžete tak otvorene hovoriť, čo si myslíte," uviedol. V rámci svojich možností, schopností, či kontaktov v zahraničí však Pellegrinimu veľmi rád v oblasti, ktorej hovorí "imidž Slovenska za hranicami" pomôže. Oficiálne však ako poradca vystupovať nebude.

Po svojom boku má iba dvoch poradcov

Peter Pellegrini tak má oficiálne dvoch poradcov. Ešte pred inaguráciou Peter Pellegrini oznámil, že za poradcu v zahraničných otázkach a medzinárodnej politiky si vybral Jána Kubiša. Kubiš je dlhoročný diplomat, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý generálny tajomník OBSE. "Som rád, že budem mať pri sebe takéhoto skúseného diplomata a budem sa s ním vedieť poradiť pri príprave na samity a ťažké diskusie," povedal Peter Pellegrini.

Poradcom prezidenta pre medzinárodné právo, právne a ústavnoprávne otázky je profesor Miroslav Slašťan z Univerzity Komenského. „Pán Slašťan je profesor na Univerzite Komenského na Fakulte práva, kde je profesorom pre medzinárodné právo, ale venuje sa aj ústavnoprávnym otázkam. Možno nie je tak verejne známy, možno sa tak mediálne nereprezentuje, ale dovnútra požíva veľkú dôveru a úctu,“ uviedol Pellegrini.