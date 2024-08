MIMORIADNE Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je na slobode! Prvá reakcia ministra spravodlivosti

(Zdroj: Topky)

archívne video

Najvyšší súd poslal Dušana Kováčika do väzenia na 8 rokov (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

Informáciu priniesol portál Aktuality s odvolaním sa na blogerku Júliu Mikolášikovú. Jeho advokát Erik Magál najskôr uviedol, že nemá oficiálnu informáciu. Povedal však, že urobili niekoľko krokov, ktoré mohli viesť k prepusteniu ich klienta na slobodu. „Podali sme dovolanie proti odsudzujúcemu rozsudku Najvyššieho súdu. Požiadali sme tiež ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby sa k dovolaciemu konaniu pripojil a podal sám dovolanie v prospech doktora Kováčika a prerušil výkon trestu do času, kedy sa o dovolaní rozhodne na Najvyššom súde,“ vysvetlil Magál.

Neskôr prepustil, že jeho klient bude prepustený na slobodu. Udiať sa tak má však až v stredu popoludní. Kováčik opustil brány väznice zhruba o 15-tej hodine. Ako informuje portál tvnoviny.sk, bývalý špeciálny prokurátor bude na slobode do času rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ak súd dovolaniu nevyhovie, znamenalo by to Kováčikov návrat do výkonu trestu. Kováčik nebude mať ani monitorovací náramok. „Rozhodnutie je spojené bez akýchkoľvek obmedzení. Fakticky je to príkaz na prepustenie bez akýchkoľvek náhrad,“ povedal jeho obhajca.



(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

"Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podal dňa 7. 8. 2024 dovolanie v trestnej veci odsúdeného JUDr. D. K., PhD. Reagoval tak na doručený podnet obhajcu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený. A to z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 3 Trestného poriadku," reagovalo ministerstvo spravodlivosti.

"Podľa jeho názoru boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve právoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Minister spravodlivosti súčasne s podaním dovolania rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR a to až do rozhodnutia o dovolaní podľa § 380 ods. 4 Trestného poriadku," uviedol rezort.

Dovolanie ako aj prerušenie, či odloženie výkonu rozhodnutia sú podľa ministerstva štandardné inštitúty nášho právneho poriadku, ktoré sa opakovane využívajú v doterajšej rozhodovacej činnosti rezortu spravodlivosti.

Kováčika zadržali v októbri 2020 pri akcii Boží mlyn. Za mrežami si odpykáva právoplatný trest po rozhodnutí Najvyššieho súdu. Odsúdený bol na 8-ročný trest odňatia slobody za prijatie úplatku 50-tisíc eur od mafie a vynášanie zo spisov. Figuruje aj v iných kauzách, vrátane kauzy Očistec.