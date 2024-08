Slovensko zasiahnu extrémne horúčavy: POZOR +40 stupňov Celzia a silné búrky, TOTO hovoria numerické modely!

(Zdroj: Gettty Images)

Hoci intenzita extrémneho počasia, ktoré nás najbližší týždeň čaká ešte nie je jasná, podľa meteorológov sa extrémnym teplotám nevyhneme. Už v priebehu budúceho týždňa môžu teploty v strednej Európe pokoriť hranicu +40 stupňov Celzia, informuje imeteo.sk. Vývoj teda nasvedčuje, že nás už od dnešného dňa čaká stabilné a pokojné počasie.

Horskí a leteckí záchranári pomáhali 14-ročnému chlapcovi, chcel sám vystúpiť na Rysy (Zdroj: Horská záchranná služba)

Výnimkou má byť iba štvrtok 8.8. a piatok 9.8., keď cez naše územie bude postupovať frontálna vlna, ktorá prinesie aj zopár búrkových mračien. Už od blížiaceho sa víkendu ale teploty doslova vystrelia nahor. Počasie bude ovplyvňovať tlaková výš, ktorej stred sa bude v sobotu nachádzať priamo nad Slovenskom. V sobotu by tak teploty mali prekonať hranicu +30 stupňov Celzia a v nedeľu sa pridá teplý vzduch od juhu, ktorého príliv bude ovplyvňovať počasie aj v budúcom týždni.

Už v nedeľu sa teploty budú približovať k +35 stupňom Celzia a na niektorých miestach môžu túto hranicu aj prekonať. O ďalších dňoch ale rozhodne charakter vzduchovej hmoty, čo by mohlo znamenať teploty okolo +40 stupňov Celzia, ktoré predpovedá globálny model GFS.

Môže ale nastať aj druhý scenár, ktorý predpovedajú európske numerické modely a ten by znamenal, že vzduch bude o niečo vlhší a teploty by tak nedosiahli úroveň až + 40 stupňov Celzia a hrozili by extrémne búrky. Aj tieto modely ale počítajú s teplotou nad +37 stupňov Celzia, v najteplejších regiónoch cez +38 stupňov Celzia, ktoré pre starších obyvateľov a deti môžu byť rovnako náročné.