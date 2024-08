Počasie ako na hojdačke: Vysoké teploty vystriedajú extrémne búrky! POZOR najmä v týchto okresoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V niektorých okresoch najmä na západnom Slovensku treba aj v nedeľu počítať s vysokými teplotami. Vyšplhať by sa mohli na 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež okresy Myjava, Partizánske a Žarnovica. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomína SHMÚ s tým, že pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.

Na väčšine Slovenska treba naďalej počítať s búrkami

Na väčšine územia Slovenska treba počítať aj naďalej s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj a tiež okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Podľa meteorológov je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok

spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a krúpami.Výstrahy platia predbežne od nedele od 16.00 h do pondelka (19. 8.) do 6.00 h.