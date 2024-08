AKTUÁLNE Matej Drlička končí na čele SND! Ministerka Šimkovičová ho odvolala z funkcie

Matej Drlička (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ SND Matej Drlička bol k utorku odvolaný zo svojej funkcie. Potvrdila to PR manažérka SND Jana Alexová.

archívne video

Štát musí zvýšiť kontrolu verejnoprávnych umeleckých fondov, tvrdí Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Áno, môžem potvrdiť, že GR Matej Drlička bol odvolaný, už nie je generálnym riaditeľom," uviedla. Momentálne podľa nej prebieha porada manažmentu divadla, Drlička by sa mal k celej veci vyjadriť neskôr.

Drlička sa stal začiatkom augusta rytierom francúzskeho Rádu umenia a literatúry. Ocenenie získal za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, udelila mu ho ministerka kultúry Rachida Dati. Pozíciu generálneho riaditeľa SND zastával od mája 2023. Predtým bol v rovnakej funkcii aj od januára 2020 do októbra 2021.

budova SND (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Ministerstvo sa zatiaľ k odvolaniu Drličku nevyjadrilo. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová mala voči šéfovi SND už dlhodobo výhrady. Poslednou veľkou kritikou ministerky bolo, keď Drlička odvolal z funkcie bez jej vedomia šéfku Baletu SND Ninu Polákovú. "Podľa štatútu Slovenského národného divadla, generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva riaditeľov umeleckých organizačných zložiek SND po prerokovaní s ministrom kultúry. Generálny riaditeľ Drlička svoje zámery ohľadom odvolania riaditeľky baletu s ministerkou kultúry neprerokoval. Vedenie rezortu preto žiada o vysvetlenie tohto kroku, ktorým generálny riaditeľ porušil štatút Slovenského národného divadla," uviedol rezort 12. júla.

Koncom júla tiež rezort kultúry spochybnil zmluvu, ktorú SND uzatvorilo s OC Karpatia. Tá sa týkala nájmu priestorov bývalého obchodného domu Lamač pre Umelecko-dekoračné dielne divadla. Aj v tomto prípade sa tak malo udiať bez toho, aby bolo informované ministerstvo.

Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

V minulosti ho už odvolala Milanová

Matej Drlička už v minulosti raz odvolaný bol, a to vtedajšou ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Stalo sa tak po jeho vyjadreniach v panelovej diskusii Opera Europe v Budapešti na tému vzťahu politiky a kultúry. „Mali sme novú vládu, ktorej hlavným programom bol boj proti korupcii. Žiadnu inú agendu nemali a vidíme, že ani dodnes nemajú. A to prináša veľmi zúfalú situáciu do našej kultúry, života a financovania kultúry,“ povedal vtedy Drlička. Hovoril o tom, ako bolo politikmi kritizované jeho rozhodnutie prepustiť viacerých sólistov opery. V súvislosti s nimi sa zasa vyjadril, že v našej krajine sa považujú za národných umelcov a ironicky dodal, že „sú podľa všetkého asi najdôležitejšími ľuďmi v krajine“.

Na adresu slovenských politikov sa zasa vyjadril, že „nanešťastie ešte stále dýchajú." Jeho hlavu vtedy chcela koalícia ako aj opozícia. Drlička bol odvolaný, no o pár mesiacov bol do funkcie vymenovaný opäť.