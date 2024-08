Šimkovičovej čistky pokračujú! Odvolala dlhoročnú riaditeľku Slovenskej národnej galérie, VIDEO emotívne reakcie

Riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá, v pozadí odvolaný riaditeľ SND Matej Drlička (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

"To, čo prezentovalo ministerstvo v dôvodoch odvolania napáda a uráža nielen mňa, ale aj všetkých, ktorí sa snažili a snažia posúvať SNG dopredu," uviedla Kusá smerom k vedeniu ministerstva. Kusá priznala, že si s vedením rezortu vysvetľovala prezentáciu na Bienále v Benátkach, neevidovala však priame napätie medzi ministerstvom a galériou. "Pani ministerka napríklad minulý týždeň navštívila naše pracovisko v Strážkach, podľa informácií, ktoré mám, to stretnutie bolo korektné," uviedla.

Po utorkovom odvolaní generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku však bola pripravená na to, že ministerka odvolá aj ju. K oznámeniu prišlo v stredu ráno, keď ju kontaktovali v SNG pracovníci MK. "Prišli mi poďakovať, priniesli mi aj kyticu," uviedla. V galérii zatiaľ ostáva pracovať ako kurátorka. "Uvidíme, ako sa k tomu postaví krízový manažér, ktorý má poverenie viesť galériu," poznamenala. Osobne sa s ním nepozná.

"Už dlhšie vo mne narastá vnútorne i vonkajšie rozhorčenie, včera sa zvýšilo a dnes vystúpilo na neúnosnú mieru," uviedla emotívne v reakcii na odvolanie Kusej Katarína Bajcurová, ktorá od roku 1994 pôsobí v Slovenskej národnej galérii. Predstavitelia SNS a "jej prisluhovači" podľa nej ukazujú deštrukciu a dehonestáciu slovenskej kultúry.

Podporu Kusej vyjadrili SND a SNM

Podporu odvolanej riaditeľke vyjadrilo Slovenské národné divadlo (SND). Na rozdiel od vyjadrení rezortu o manažérskych zlyhaniach Kusej na poste SNG upozorňujú, že Kusá dosiahla na poste generálnej riaditeľky SNG nespochybniteľné manažérske a odborné výsledky, za ktoré bola mnohonásobne ocenená. Odvolanie Kusej dáva SND do kontextu aj s utorkovým (6. 8.) odvolaním šéfa SND Mateja Drličku a informáciami, že sa chystá odvolanie i generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Branislava Panisa. "Útok vedenia rezortu na erbové kultúrne inštitúcie sa nedá vnímať inak, ako mocenský zásah do slobody tvorby a slobody slova," dodáva SND.

Odchod Kusej ľutuje aj šéf SNM. "Má za sebou výborné výsledky, veľa úspešných výstav a oceňovaných odborných publikácií," zhodnotil jej pôsobenie. "Táto situácia nie je dobrá. Zanechávaš však životaschopnú inštitúciu. A to je na Slovensku tá najlepšia vizitka," uviedol Panis smerom k odvolanej riaditeľke.

Reaguje aj bývalá prezidentka Čaputová

"Matej Drlička a Alexandra Kusá v zložitých situáciách úspešne viedli SND a SNG. Museli prekonávať nezáujem a hájiť slobodu umeleckej tvorby nielen vo svojich inštitúciách, ale aj mimo nich. To by mal byť dôvod na poďakovanie, nie na odvolanie," uviedla Zuzana Čaputová a vyjadrila obom podporu, ako aj Slovenskému národnému divadlu, Slovenskej národnej galérii a celej slobodnej kultúre.

"Umelecká obec má silný cit pre spravodlivosť a tak býva často vedomím, svedomím a pamäťou aj vtedy, keď ju mnohí iní strácajú. Vaša tvorivá sloboda je aj našou. Atmosféra, ktorá nie je priaznivá k umeniu a kultúre, pôsobí nezdravo na celú spoločnosť. Vy ste indikátorom našej slobody," dodáva.

Rezort kultúry hovorí o manažérskych zlyhaniach

Rezort považuje za neakceptovateľný postup generálnej riaditeľky pri rekonštrukcii budovy Slovenskej národnej galérie, pri ktorej došlo k viacerým manažérskym zlyhaniam. V tejto súvislosti vyjadruje ministerstvo pochybnosti ohľadom konfliktu záujmov týkajúceho sa priamo generálnej riaditeľky Alexandry Kusej.

"Generálna riaditeľka galérie Alexandra Kusá je blízkou rodinnou príslušníčkou konateľa a spoločníka pôvodného zhotoviteľa projektu na rekonštrukciu SNG. Táto skutočnosť bola známa už pred nástupom Alexandry Kusej na post generálnej riaditeľky SNG. Súčasné vedenie rezortu zastáva názor, že vzhľadom na rodinné prepojenia nemala byť Alexandra Kusá na tento post ani vymenovaná," vysvetľuje rozhodnutie rezortu kultúry.

Počas jej pôsobenia sa pôvodná Zmluva o dielo významným spôsobom modifikovala. "Od jej nástupu, teda od roku 2010, bolo k zmluve z roku 2005 o rekonštrukcii SNG uzatvorených niekoľko dodatkov so spoločnosťou A B.K.P.Š., spol. s r. o., ktorej konateľom je Ing. arch. Martin Kusý. Generálna riaditeľka Alexandra Kusá sama uzatvárala dodatky k zmluvám so zhotoviteľom A B.K.P.Š., spol. s r. o., pričom celková suma jedenástich dodatkov sa vyšplhala na takmer dva milióny eur," pokračuje rezort s tým, že chystá podanie návrhu na preskúmanie dodatkov a ich opodstatnenia na Úrad pre verejné obstarávanie.

Ministerstvo kultúry vyjadruje nesúhlas aj so spôsobom, akým generálna riaditeľka Kusá hospodárila s verejnými financiami a prezentáciou umenia na podujatiach, ktoré organizuje SNG doma aj v zahraničí. "Na prestížne bienále v Benátkach vyčlenil rezort kultúry sumu 300-tisíc eur, pričom prezentácia nebola z pohľadu ministerstva vhodná a jej cieľom nebolo propagovať slovenskú kultúru a umenie. Ministerstvo má vážne pochybnosti o tom, ako boli vynaložené finančné prostriedky," dodáva. Odvolaná riaditeľka Alexandra Kusá sa chce k okolnostiam svojho odvolania vyjadriť v stredu popoludní.

Riadením SNG poverili Antona Bittnera

Rezort tiež považuje za nedostatočne samotné využitie priestorov Slovenskej národnej galérie a konštatuje aj zvláštnosť odborných rozhodnutí pri organizácii výstav. Generálna riaditeľka podľa ministerstva zároveň dlhodobo ignoruje celú škálu umelcov zo Slovenska a ich diela v SNG nevystavuje. "Vzhľadom na neefektívne riadenie SNG, ministerka kultúry odvolala generálnu riaditeľku Alexandru Kusú a vedením galérie poverila krízového manažéra Ing. Antona Bittnera, PhD., MBA," dodáva.

"Bittner prichádza do SNG s viac než tridsaťročnými skúsenosťami s riadením a transformáciou organizácií. Je uznávaným krízovým manažérom a odborníkom na stabilizáciu organizácií a ich rozvoj. Počas svojej kariéry úspešne viedol množstvo projektov zameraných na prekonanie krízových situácií, zefektívnenie činností a posilnenie organizačných štruktúr," uvádza rezort.

Podľa Gröhlinga je na rade aj šéf Slovenského národného múzea

Ďalší na rade bude zrejme riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis, myslí si šéf SaS Branislav Gröhling. „Argumenty nemá Šimkovičová žiadne. Vysvetlenie je jednoduché, mstí sa kritikom, ktorí majú iný názor. Neviem ale pochopiť, že koalícia s týmito jej krokmi súhlasí. Na jednej strane sa predstavitelia Hlasu fotili s Matejom Drličkom a vraveli, aký je dobrý riaditeľ a na strane druhej ho ministerka odvolá úplne bez argumentov,“ povedal Gröhling s tým, že tomuto fungovaniu nerozumie.

„Zničila verejnoprávnu televíziu, lebo v nej chce mať svojich ľudí. Dosadzuje do nej konšpirátorov a ľudí, ktorí šíria dezinformácie. Iné inštitúcie obsadzuje ľuďmi z SNS či kamarátkami z Rakúska,“ vysvetlil a dodal, že toto je jej prístup ku kultúrnej obci. Preto by sme ju radi vyzvali, aby nám vysvetlila, ako si predstavuje kultúru na Slovensku. Či to bude len svet SNS alebo kultúra, akú presadzujeme aj my a má byť rôznorodá. „Stojíme za kultúrnou obcou a podporujeme aj petíciu, ktorá bola včera spustená. Sme zvedaví, či bude ministerka opäť preverovať každého jedného signatára, keďže jediné, čoho je schopná, je odstraňovanie kritikov,“ doplnil Gröhling.

Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis zatiaľ nedostal žiadne písomnosti, ktorými by ho Ministerstvo kultúry SR odvolalo z funkcie, nikto ho v tejto veci ani nekontaktoval. Prostredníctvom komunikačného oddelenia SNM to Panis, momentálne na dovolenke v zahraničí.

Progresívne Slovensko zvoláva protest

"Arogancia a autoritárske zásahy ministerky Šimkovičovej presahujú všetky hranice. Čistky v kultúre si zbabelo nechala na leto. Progresívne Slovensko začína okamžite zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry. Je to ona, kto na svojom mieste nemá čo robiť," reaguje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Strana zvoláv protestné zhromaždenie na utorok (13. 8.) v Bratislave. O ďalších detailoch budú informovať po dohode s partnermi čoskoro.

Výmena riaditeľov patrí do právomocí ministerky Šimkovičovej, tvrdí Taraba

Výmena riaditeľov organizácií spadajúcich pod rezort kultúry patrí do právomocí jeho ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). O výmenách riaditeľov s ňou podľa vlastných slov nekomunikoval. "Je zodpovedná za svoj rezort a nemám dôvod sa jej na to pýtať," poznamenal Taraba. Slovenské národné divadlo (SND) je podľa neho spolitizované a nepovažuje za normálne, ak herci počas predstavenia nadávajú ministerke.