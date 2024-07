Ľudí pobúrili ZÁBERY z Tatier: Totálna nezodpovednosť, rodičom chlapca poriadne naložili! Pozrite sa na dôvod

Na snímke pohľad do Mengusovskej doliny z chodníka od Štrbského plesa na Popradské pleso (Zdroj: Instagram/baczkinaszlaku)

TATRY – Pred správaním niektorých rodičov už vystríhajú aj horskí záchranári. Reč je o prípadoch, kedy rodič zoberie do vysokých hôr malé dieťa. Príkladom je prípad z Poľska, kde len pred pár dňami došlo k tomu, že 7-ročné dievčatko počas výletu do hôr s rodičmi a súrodencami spadlo. Iba zázrakom sa mu nič vážne nestalo. Rozruch spôsobil aj ďalší prípad, kedy rodičia zobrali do hôr niekoľkoročného chlapca a zábery zverejnili na sociálnej sieti.