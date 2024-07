Matka zverejnila odstrašujúce VIDEO brutálnej zrážky! Pri Stakčíne sa druhýkrát narodili, čelná zrážka pri priedbiehaní

(Zdroj: FB/F.M.)

Mrazivá dopravná nehoda sa stala v nedeľu večer na ceste medzi Stakčínom a Sninou. Podľa videa, ktoré zachytila kamera v aute, mal vodič osobného auta predbiehať v neprehľadnej zákrute a obrovskou rýchlosťou vpáliť do oproti idúceho auta. To nemalo šancu zrážke zabrániť.

Podľa polícia mal 26-ročný vodič osob ného auta nerešpektovať dopravné značenie "Zákaz predchádzania." "Vodič predbiehal aj napriek tomu, že pred sebou nemal rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie a nemohol sa bezpečne zaradiť pred auto ktoré predchádzal. Výsledkom bola čelná zrážka s oproti idúcim autom, ktoré šoféroval 18-ročný vodič. V čase nehody sa v aute, do ktorého vodič čelne narazil, nachádzali aj štyria spolucestujúci," poznamenala prešovská polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Pri nehode sa zranilo 5 osôb a jedna osoba utrpela ťažké zranenia. "Dokumentovanie a odstraňovanie následkov dopravnej nehody si vyžiadalo aj úplnú uzávierku cesty na nevyhnutný čas. Alkohol u vodičov zistený nebol. Príčina a vznik dopravnej nehody je v štádiu šetrenia. V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví," poznamenala polícia.

Prehovorila matka detí

Jedným z účastníkov nehody bol aj Ladislav. "Už sme tu nemuseli byť. Je to smutné a zároveň trauma na celý život. Ďakujem všetkým svätým, ktorí nad nami mali ruky. Ďakujem za to, že sme všetci v pohode. Len vás chcem poprosiť vstúpte si do svedomia všetci, čo máte vodičské preukazy… Hlavne skóre uzdravenie kamarát môj. Drž sa. Si silný. Zvládneš to," poznamenal Ladislav, ktorý sedel v aute, do ktorého narazil oproti idúci vodič.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

O mrazivých chvíľach, ktoré teraz prežívajú, prehovoril aj jeho matka. "Moje deti sa mi druhýkrát narodili... Sedeli v tom aute, do ktorého bol čelný náraz... Ďakujem Bohu a Panne Márii za ich možnosť žiť ďalej. Rastík ty sa drž, zvládneme to spolu. Hrdinovia rýchlej jazdy, uvedomte si, že ničíte životy iným," poznamenala zronená žena.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

V aute sedela aj jej dcéra. "Prepáčte, že nemôžem všetkým odpisovať. Je to ťažké obdobie, ktoré musíme zvládnuť. V tom aute, do ktorého hrdina buchol, sedeli moje deti Ladík aj Klaudia spolu s ich priateľmi. Ladík, Klaudia, jeho partnerka a jej brat vodič vyviazli len s ľahkými zraneniami. No Klaudiin priateľ je vo vážnom stave v Košiciach. Všetkým vám ďakujem a všetkých zo srdca prosím o modlitbu pre Rastíka, ktorý má život pred sebou," dodala matka detí, ktoré prežili brutálnu zrážku.