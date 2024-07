Tragická nehoda pri Leviciach: Motorkára bral vrtuľník, jeho spolujazdkyňa zomrela! Zrejme sa na nich tlačil osobák

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Ako informovala polícia, 21-ročný vodič vozidla Škoda Octavia pri prejazde ľavotočivou zákrutou pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť voči motocyklu Honda CBR, ktorý išiel pred ním. Následkom toho došlo k zrážke medzi prednou časťou osobného vozidla a zadnou časťou motocykla.

Žiaľ, nehoda má tragický koniec. "43 ročný motorkár bol so zraneniami prevezený vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Jeho 39 ročná spolujazdkyňa žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životo," uviedla polícia. Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

