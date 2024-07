ZÁSADNÝ posun v prípade vraždy hádzanárky Cynthie: Sudca poslal jej priateľa Juraja za mreže!

(Zdroj: Reporofoto - TV JOJ)

Infomovala o tom TV JOJ. Telo nebohej Cynthie našla polícia v noci z pondelka na utorok. Ležalo zabalené v igelite v domu, v ktorom žila aj so svojím priateľom Jurajom. Nálezu predchádzalo niekoľkodňové pátranie. Hľadať mal aj sám Juraj, ktorý najskôr polícii po náleze tvrdil, že matka dvoch detí sa obesila a keď ju našiel, vyľakal sa, zabalil ju do igelitu a schoval do šachty. Neskôr ju preniesol do domu. V stredu však nastal zvrat, vyšetrovateľ 44-ročného Juraja obvinil. Ako informoval Startitup, Juraj sa mal k hroznému činu priznať ešte v nedeľu bratrancovi a sesternici. Práve po tomto priznaní ho rodinní príbuzní mali prinútiť ísť sa prihlásiť na políciu. Na polícii však vyrozprával inú verziu o spomínanej samovražde.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Zvrat v prípade nastal v stredu, keď vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede muža obvinil na základe získaných informácií a zaistených dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.