MIMORIADNE Obrovský zvrat v prípade vraždy hádzanárky Cynthie: Prokurátorka tvrdí, že ju policajti oklamali

Bývalého príslušníka kriminálneho úradu Finančnej správy Juraja Csiffaryho, ktorý mal podľa obvinenia zavraždiť svoju priateľku Cynthiu Simsik, musel Krajský súd v Trnave prepustiť z väzby kvôli procesnej chybe. Podľa informácií tvnoviny.sk prokurátorka tvrdí, že ju policajti oklamali, keď tvrdili, že Csiffáryho zadržali neskôr ako v skutočnosti. Prokurátorka kvôli mylnej informácii tak premeškala lehotu na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal vyšetrovanie podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa. „V danom prípade vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pokračujú procesné úkony, zatiaľ nie je obvinená konkrétna osoba,“ potvrdila pre portál hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.

Telo mamičky dvoch detí a úspešnej hádzanárky Cynthie Simsik našli policajti v dome vo Veľkom Mederi v pondelok 22. júla 2024. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie na jej priateľa a bývalého príslušníka kriminálneho úradu Finančnej správy Juraja Csiffaryho, ktorý ju podľa obvinenia mal uškrtiť lanom, zabaliť do fólie a vložiť do vodovodnej šachty. Ten pred vyšetrovateľom poznamenal, že Cynthiu mal nájsť obesenú. Následne vraj spanikáril a pamätá si už len to ako sedí na terase a ide po deti.