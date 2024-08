Otec nebohej hádzanárky Cynthie hovorí o zlyhaní štátu: Po prepustení Csiffaryho sa rodina bojí o svoje životy!

(Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj)

„Nevieme, čo máme robiť. Prepustili ho a nevieme, čo môžeme od neho očakávať. To, čo urobil s našou dcérou, naznačuje, o akého človeka ide,“ vyjadril sa otec Cynthie pre televíziu Markíza. Podľa jeho slov je procesná chyba obrovským zlyhaním. „Som z tejto informácie zhrozený, no čakal som to, pretože už pri prvostupňovom konaní došlo k pochybeniu a bol som si takmer istý, že ho prepustia. Takáto procesná chyba má za následok to, že takýto človek behá po slobode bez ďalších obmedzení. Je to zlyhanie štátu.“

Rodina obete sa otvorene obáva o svoj život, kvôli čomu sa chcú dočasne premiestniť na miesto, kde ich nikto nenájde. „Otvorene sa bojíme o svoj život. Právnik nám povedal, aby sme požiadali o policajnú ochranu pre celú rodinu,“ dodal otec zavraždenej Cynthie, ktorý sa cíti bezmocný.

Štyridsaťštyriročný muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Mŕtve telo ženy našli v noci z nedele (21. 7.) na pondelok (22. 7.) v jednom z rodinných domov vo Veľkom Mederi.

Procesné pochybenie?

O prepustení Csiffaryho na slobodu rozhodol Krajský súd v Trnave, ktorý zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava. "Krajský súd v Trnave zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava a obvineného ihneď prepustil na slobodu, nakoľko došlo k porušeniu procesných ustanovení. Krajskému súdu v Trnave v súčasnosti plynie zákonná lehota na vyhotovenie rozhodnutia," priblížila hovorkyňa Katarína Lovasová.

V stanovisku Krajskej prokuratúry Trnava sa uvádza, že z podkladov, ktoré boli prokuratúre známe v čase podávania návrhu na väzbu, vyplynulo, že proti menovanému až do jeho zadržania vyšetrovateľom 22. júla o 11.55 h neboli použité žiadne donucovacie prostriedky a ani nebola žiadnym spôsobom obmedzená jeho osobná sloboda. "Z uvedeného dôvodu bola 48-hodinová lehota počítaná od doby zadržania podozrivého, ktorá bola totožná s dobou obmedzenia jeho osobnej slobody," priblížil hovorca prokuratúry Mojmír Huna.

Okolnosti o použití donucovacích prostriedkov začal podľa prokuratúry obvinený uvádzať pri svojom výsluchu po tom, ako si zvolil obhajcu. "Z predloženého spisového materiálu však žiadne procesné pochybenia nevyplývali, a preto z uvedených dôvodov prokuratúra vychádzala zo záznamov a z tvrdení polície v tom zmysle, že menovaný až do jeho oficiálneho zadržania nebol žiadnym spôsobom obmedzovaný na osobnej slobode," podotkol.

Prokuratúra však na základe námietok vznesených obhajcom opakovane v štádiu sťažnostného konania žiadala od polície kamerové záznamy z priestorov polície, ktoré by potvrdili či vyvrátili tieto tvrdenia. "Po doručení záznamov, ktoré tvorili rozsiahle dáta z viacerých kamier, a po ich prehratí bolo z kamery umiestnenej vo vestibule polície zistené, že obvinený mal pri odchode na miesto, kde mal ukázať, kde sa nachádza telo nezvestnej, a pri príchode z tohto miesta na rukách nasadené putá," doplnil Huna s tým, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dunajská Streda bolo v tejto súvislosti požiadané o vyjadrenie, ktoré prokuratúre zaslali 7. augusta.

Po skompletizovaní všetkých materiálov vzťahujúcich sa na namietané obmedzenie osobnej slobody bolo toto vyjadrenie podľa Hunu obratom doručené na Krajský súd v Trnave, ktorý rozhodoval o sťažnosti obvineného proti uzneseniu o jeho vzatí do väzby a ktorý vo štvrtok obvineného z väzby prepustil. "Zistené skutočnosti v postupe príslušníkov Policajného zboru krajský prokurátor v Trnave odstúpi na ďalšie konanie Úradu inšpekčnej služby," doplnil.