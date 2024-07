Po trópoch nastane ZMENA! Valia sa na nás búrky: V stredu sa niekde ochladí až o 10 stupňov Celzia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Po trópoch, ktoré zažívame na Slovensku posledné obdobie, sa na chvíľu ochladí, no vlna horúcich dní nás neopustí. V pondelok ešte platia výstrahy pred vysokými teplotami, no od utorka sa treba pripraviť na početné búrky. V stredu sa na niektorých miestach ochladí až o 10 stupňov Celzia.

archívne video

Prevencia pred búrkami v horách - rady od príslušníka HZS Martina Matúšeka (Zdroj: Facebook Ministerstvo vnútra SR )

Na studenom fronte, ktorý sa bude počas pondelka nachádzať nad Českom a nad Rakúskom, sa bude tvoriť vlna búrok. Nateraz to však vyzerá, že tie najsilnejšie búrky zostanú v pondelok pred bránami Slovenska, no v priebehu dňa sa to môže zmeniť. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Dodáva, že v oblasti stredného Slovenska by malo v pondelok dochádzať k tvorbe kopovitej oblačnosti a k následným búrkam, ktoré by však mali byť sústredené skôr do oblasti hôr.

Okrem toho mnohé okresy západného a stredného Slovenska ešte v pondelok potrápia vysoké teploty. Dosiahnuť môžu miestami 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Prúdiť k nám má teplý a vlhký vzduch a tak dnes bude opäť pocitovo nepríjemne.

(Zdroj: SHMÚ)

Výstrahy platia pre celý Nitriansky kraj, väčšinu Trnavského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a takisto okresy Pezinok a Senec v Bratislavskom kraji. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomína SHMÚ s tým, že pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká. Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 19.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

V utorok treba počítať s búrkami, v stredu sa aj ochladí

V utorok a v stredu by sa už studený front mal nachádzať priamo nad naším územím, pričom iMeteo predpokladá, že prvá vlna búrok by mohla doraziť už v noci na utorok a v utorok počas dňa. Dodáva, že búrky budú predovšetkým v oblasti hôr, no s pribúdajúcimi hodinami sa budú jednotlivé búrkové bunky viazať do väčších zhlukov a tvoriť sa tak bude výraznejší búrkový celok. V utorok ešte vystúpia teploty v priemere do 30 stupňov Celzia na západe, na severe a východe Slovenska sa teploty budú pohybovať od 26 do 28 stupňov Celzia.

(Zdroj: SHMÚ)

Studený front bude priamo cez naše územie postupovať v stredu, kedy treba očakávať najintenzívnejšie búrky. Na takmer celom území bude zamračené a daždivo. Teploty sa budú pohybovať od 21 do 24 stupňov Celzia, na niektorých miestach môžu byť teploty o pár stupňov vyššie. Teplota napríklad v Komárne klesne oproti pondelku o 10 stupňov Celzia.

(Zdroj: SHMÚ)

Teploty začnú stúpať postupne opäť vo štvrtok a v piatok sa opäť vrátia na Slovensko 30-ky.