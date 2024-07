V TOMTO kraji mali hasiči najviac zásahov pre silnú búrku

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Dodala, že od stredy od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h to bolo v súvislosti s poveternostnými vplyvmi v BBSK celkovo 12-krát. Z toho vo Zvolene to bolo desaťkrát. "Celkom zasahovalo 45 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na 14 kusoch hasičskej techniky," spomenula.

archívne video

Silný vietor zdvihol stan na festivale (Zdroj: Tip čitateľa)

Ako ďalej uviedla, dobrovoľní hasiči obecných zborov v BBSK zasahovali pre počasie v tom istom čase deväťkrát. Členovia obcí Močiar, Tŕnie, Sielnica a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest Zvolen a Krupina zasahovali pri spadnutých stromoch a odčerpaní vody z miestnej komunikácie a rodinných domov. Celkom podľa hovorkyne zasahovalo 39 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest so 14 kusmi hasičskej techniky.

Silná búrka s prívalovým dažďom zasiahla v stredu aj Zvolen

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zhrnul, že sa vyskytli aj krúpy a silný vietor. Samospráva na sociálnej sieti priblížila, že dočasne zaplavilo niekoľko úsekov ulíc, napríklad Strážsku cestu i Ulici Ľudovíta Štúra. "Škody na majetku hlásia predovšetkým prevádzky s priestormi v podzemí," zdôrazňuje.