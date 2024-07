PS chce diskutovať o zmenách v rokovacom poriadku: Čaká na návrhy koalície

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Klub Progresívneho Slovenska je pripravený diskutovať o zmenách rokovacieho poriadku. Sme presvedčení, že rokovací poriadok potrebuje zmeny. Už dlhšie voláme napríklad po úprave etického kódexu, ktorý by upravoval správanie sa poslancov v pléne Národnej rady, ktoré je často útočné," uviedol predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci.

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dodal, že k téme novely rokovacieho poriadku sa zriadila aj pracovná skupina, ktorá sa doteraz nestretla. "Vnímame to preto viac ako marketingové vyhlásenia než konkrétne kroky, ktoré by sme vedeli vyhodnotiť. Lopta je na strane koalície, čakáme na konkrétne návrhy. Na diskusii sa zúčastníme," doplnil.

O príprave novely rokovacieho poriadku hovoril v tomto týždni predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Po lete by sa mali podľa neho zísť parlamentné strany so svojimi návrhmi, aby sa mohla pripraviť novelizácia. Parlament by ju mohol prijať do konca roka. Zmeny by sa mali týkať napríklad technického riešenia pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sa už nemuseli čítať v pléne.