Oneskorený let alebo poškodená batožina? Ani NETUŠÍTE, na čo všetko máte nárok

BRATISLAVA - Horúce mesiace sú tu a s tým sa spája aj cestovanie do teplých krajín. Stále viac ľudí dáva pri ceste na letnú dovolenku prednosť lietadlu pred osobným autom, autobusom alebo vlakom. Ušetria čas a pohodlne sa prepravia tam, kam potrebujú. Letecká doprava má však svoje špecifiká a je vhodné sa vo svojich právach orientovať. Cestujúci majú v prípade zásadných komplikácií nárok na občerstvenie, ubytovanie a prípadne aj odškodnenie. Tieto nároky však vznikajú iba vo vymedzených prípadoch. Kedy máte nárok na kompenzáciu za oneskorený let? A môžete požadovať náhradu za poškodenie batožiny?

Spotrebiteľská organizácia dTest približuje, že n ároky na kompenzáciu za zrušený či oneskorený let podľa európskeho nariadenia máte iba pri letoch z letísk na území Európskej únie, prípadne letov z letísk mimo EÚ na letisko v EÚ za predpokladu, že je letecký dopravca z EÚ. "V prípade, že teda cestujete napríklad zo Slovenska do Turecka, potom pod danú ochranu spadáte. Ak však naspäť letíte tureckou spoločnosťou, spomínané nároky nie je možné uplatniť a bude potrebné postupovať podľa podmienok konkrétneho dopravcu," vysvetľuje dTest.

Zrušený let

Hlavným nárokom pri zrušení letu je vrátenie peňazí za letenku za neuskutočnenú cestu alebo za časť neuskutočnenej cesty. „Ak ste boli o zrušení letu informovaní menej ako 14 dní pred uskutočnením letu, máte tiež nárok na finančnú kompenzáciu, ktorej výška sa pohybuje v rozmedzí 250 až 600 eur na osobu v závislosti od vzdialenosti medzi letiskami,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. Právo na finančné odškodnenie však nemáte v prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností, pod ktoré spadajú situácie, ktoré dopravca nemôže predvídať a ovplyvniť, ako je napríklad počasie, ale aj štrajky či nepriaznivá politická situácia.

Ďalšou možnosťou okrem vrátenia peňazí za letenku je možné presmerovanie do cieľovej destinácie za porovnateľných podmienok. V tomto druhom prípade nemáte nárok na vrátenie peňazí za letenku, stále však môžete požadovať náhrady podľa tabuľky, pokiaľ ste neboli o zrušení informovaní viac ako 14 dní vopred. Ak však dorazíte do vašej destinácie náhradným spojom maximálne o 2 až 4 hodiny neskôr oproti pôvodnému plánu (podľa dĺžky letu), odškodnenie vám môže letecký prepravca znížiť o 50 %.

„ Popri spomínaných nárokoch máte nárok aj na stravu a občerstvenie v rozsahu primeranom dĺžke čakania,“ dodáva Hekšová . Ak by ste museli čakať na ďalší let do ďalšieho dňa, máte nárok na ubytovanie po nevyhnutný čas.

Oneskorený let

Ďalšou komplikáciou môže byť oneskorenie letu. Ak sa dostanete do cieľovej destinácie s viac ako trojhodinovým oneskorením, máte tiež právo na odškodnenie za rovnakých podmienok a v rovnakej výške ako pri zrušení letu.

dTest približuje, že bezplatnú stravu a občerstvenie môžete požadovať v rozsahu primeranom dĺžke čakania v prípade oneskorenia:

2 hodiny a viac pri letoch do 1 500 km,

3 hodiny a viac pri letoch v rámci EÚ dlhších ako 1 500 km,

3 hodiny a viac pri ostatných letoch od 1 500 km do 3 500 km,

4 hodiny a viac pri všetkých ostatných letoch.

"Ak bude oneskorenie také, že očakávaný čas odletu je aspoň o deň neskôr ako bol pôvodne oznámený čas odletu, máte právo na bezplatné ubytovanie v hoteli," uvádza.

Poškodená či stratená batožina

Počas prepravy môže dôjsť aj k poškodeniu, strate alebo oneskoreniu batožiny. Za tieto nepríjemnosti je zodpovedaný letecký dopravca, ktorý vám musí vyplatiť náhradu až do približnej výšky 1 300 eur. Poškodenú batožinu treba reklamovať priamo na letisku, najneskôr však do 7 dní . „O poškodení si nechajte spísať protokol, do ktorého uvediete aj informácie týkajúce sa kúpnej ceny či o tom, ako je batožina stará,“ upozorňuje Hekšová.