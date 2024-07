HOROR pri návrate z dovolenky! Češke povedali, že deti nemôžu ísť do lietadla: Tým sa nočná mora neskončila

(Zdroj: Getty Images, Profimedia)

PRAHA - Cestovanie lietadlom na dovolenku je aktuálne pre mnohých ľudí hororovou skúsenosťou. Meškajúce lety, obrovské množstvo ľudí, dlhé čakania a chýbajúca batožina - nielen s týmto sa musia cestujúci potýkať. Jedna rodina z Česka ostala v šoku, keď jej povedali, že deti nemôžu ísť do lietadla. A tým sa jej nočná mora pri ceste domov z dovolenky v Turecku neskončila.

archívne video

Opití nemeckí turisti sa vykúpali vo fontáne v Plzni (Zdroj: Facebook/Městská policie Plzeň)

Žena sa v nedeľu vracala so svojím manželom a maloletou dcérou z dovolenky v Turecku. "Na letisko v Antalyi sme dorazili o desiatej hodine večer a potom začala naša nočná mora," zverila sa pre redakciu tn.cz s tým, že zhruba 30 minút stáli v rade na letenky a na odbavenie kufrov. "Potom sme videli, ako pribehol delegát cestovnej kancelárie Fischer. Oznámil nám, že deti do 15 rokov nesmú do lietadla, že ich nemôžu v Antalyi odbaviť, že detské letenky nie sú v systéme. Malo ísť o chybu v leteckej spoločnosti Smartwings, že ale na oprave pracujú," opisuje Češka nepríjemnú situáciu.

Tento problém sa nakoniec vyriešil, no tým sa to však neskončilo. Let mal totiž niekoľkohodinové meškanie. "Na letisku bolo tak strašne ľudí, nebolo ani kam na zem s deťmi, všade preplnené. Po nejakej dobe chodenia sme našli miesto na zemi," dodala žena s tým, že lietadlo, ktoré malo odlietať o 23.30 h, nakoniec vzlietlo až ráno pred štvrtou hodinou.

Ani týmto sa však nočná mora nekončí. Po prílete čakal unavených cestujúcich poriadny šok. "Čakali sme 45 minút a až potom nám povedali, že kufre budú mať oneskorenie. Začali jazdiť až po dvoch hodinách. Náš ale vôbec nedorazil," povzdychla si a zamierili teda na reklamačnú prepážku, kde pred nimi stálo množstvo ľudí z ich letu s úplne rozbitou batožinou. "My sme ho reklamovali úplne a teraz nám nezostáva nič iné ako čakať," uzavrela Češka.

(Zdroj: Getty Images)

Pražské letisko priznalo problémy s batožinou

Do podobnej situácie sa v posledných dňoch dostalo mnoho turistov. Nahnevaní cestujúci hlásia meškajúce lety, chýbajúcu alebo rozbitú batožinu a preplnené haly letísk. Letisko Praha potvrdilo komplikácie pri príletoch a odletoch z i do Turecka. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálny stav letu online na webových stránkach letiska alebo kontaktovať ich leteckú spoločnosť. Oneskorenia letov sú vraj podľa cestoviek spôsobené preťažením vzdušného priestoru, nepriaznivým počasím alebo inými prevádzkovými dôvodmi.

Letecká spoločnosť Smartwings aj pražské letisko odporučili cestujúcim, aby si najnutnejšie lieky a hygienické potreby zbalili do príručnej batožiny. Pražské letisko sa za problémy s odbavením batožiny ospravednilo. "Dôvodom tejto situácie je kombinácia externých vplyvov ako je preťaženosť letovej prevádzky, veľké oneskorenia a tiež nárazový nedostatok ľudí v handligovej spoločnosti v prevádzkových špičkách. To je spôsobené tým, že reálna prevádzka je vyššia, než aká bola predikcia. Handling sa naďalej snaží zaistiť ďalší personál či už priamo alebo prostredníctvom personálnych agentúr. V triediarni a na reklamáciách teraz pomáhajú letiskoví administratívni pracovníci," uvádza letisko vo vyhlásení.