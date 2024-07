PRVÉ reakcie slovenských politikov na streľbu na Trumpa! Mrazivé slová Fica: Pellegrini streľbu odsúdil

(Zdroj: koláž Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Peter Pellegrini na sociálnej sieti zdôraznil, že použitie násilia pri presadzovaní svojho politického názoru musí byť vždy čo najdôraznejšie odsúdené. "Dôrazne odsudzujem streľbu na Donalda Trumpa počas jeho kampane a som hlboko znepokojený prerastaním násilia do politiky na celom svete. O svojom prezidentovi majú občania Spojených štátov, ale aj všetkých ďalších demokratických krajín sveta rozhodnúť vo volebných miestnostiach, a nie streľbou na uliciach," napísal.

Ako ďalej dodal, "použitie násilia pri presadzovaní svojho politického názoru musí byť vždy čo najdôraznejšie odsúdené a vinníci spravodlivo potrestaní, aby ľudia nestrácali dôveru v demokraciu a demokratické štátne inštitúcie a nezačali brať "spravodlivosť" do vlastných rúk."

Dôrazne odsudzujem streľbu na Donalda Trumpa počas jeho kampane a som hlboko znepokojený prerastaním násilia do politiky... Posted by Peter Pellegrini on Saturday, July 13, 2024

K streľbe na Donalda Trumpa sa vyjadril aj líder Progresívne Slovenska Michal Šimečka. Podľa neho násilie v politike nemá čo robiť. "Voči nikomu, ani voči tým, ktorí sami šíria nenávisť. Nikto, ani Robert Fico či Donald Trump si nezaslúžia, aby na nich kvôli ich politickým krokom a názorom strieľali. Tieto incidenty treba jednoznačne odsúdiť. Zároveň však nesmú byť zámienkou na zneužitie moci, ani na boj proti základným hodnotám demokracie," napísal na sociálnej sieti.

Násilie v demokratickej politike nemá mať miesto. Voči nikomu, ani voči tým, ktorí sami šíria nenávisť. Nikto, ani... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Saturday, July 13, 2024

Reakcia Fica

K streľbe na exprezidenta sa vyjadril aj Robert Fico, ktorého len nedávno postrelil atentátnik na výjazdovom rokovaní vlády. "Scenár ako cez kopirák. Politickí oponenti D. Trumpa sa ho pokúšajú zatvoriť a keď im to nevychádza, tak toľko štvú verejnosť, až nejaký úbožiak zoberie zbraň. A teraz budeme svedkami rečí o potrebe zmierenia, ukľudnenia a odpustenia…," napísal na sociálnej sieti.

Scenár ako cez kopirák. Keby útočník na D. Trumpa vedel po slovensky, stačilo by mu prečítať denník N, Sme alebo... Posted by Robert Fico on Saturday, July 13, 2024

Odsudzujeme útok na Trumpa, vyhlásil Blanár

Slovenská republika odsudzuje útok na kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) zdôraznil, že násilie nie je riešením politického nesúhlasu.

"V žiadnej politickej diskusii, za žiadnych okolností nie je možné riešiť nesúhlas s iným názorom atentátom. Násilie nie je riešením politického nesúhlasu, ale útokom na základné princípy demokracie. Po skúsenostiach s atentátom na predsedu vlády SR Roberta Fica o to dôraznejšie odmietame akékoľvek schvaľovanie či nabádanie k takýmto činom," uviedol minister zahraničných vecí. Trumpovi želá skoré uzdravenie.

Slovenská republika odsudzuje útok na kandidáta na amerického prezidenta. V žiadnej politickej diskusii, za žiadnych... Posted by Juraj Blanár on Saturday, July 13, 2024

Útok odsúdil aj Matúš Šutaj Eštok

Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok poznamenal, že toto je ďalšou výstrahou pre demokraciu. "Líder strany Demokracia znamená, že politické rozhodnutia robia ľudia vo volebných miestnostiach - nie so zbraňami na uliciach. Predstava, že ak nedokážem politického oponenta poraziť v demokratickom volebnom súboji, tak ho fyzicky zlikvidujem - je koniec demokracie a začiatok násilia, ktoré v minulosti neraz končilo občianskymi vojnami," poznamenal.

Útok na Trumpa odsúdil. "Zažili sme to pred dvoma mesiacmi na Slovensku, dnes to zažívajú priamo v "kolíske demokracie" - útok na demokraticky zvoleného premiéra alebo na topfavorita prezidentských volieb je útokom na samotnú demokraciu. Odsudzujem akékoľvek politicky motivované násilie na Slovensku i vo svete a pevne verím, že tak urobia všetky relevantné politické sily - bez ohľadu na to, či obeť atentátu je alebo nie je ich osobným favoritom. Verím, že nebudem čítať na sociálnych sieťach komentáre, že "veď si to zaslúžil" alebo "škoda, že nemierili lepšie." Lebo akékoľvek schvaľovanie násilia v politike je cestou do pekla," dodal.

STREĽBA NA TRUMPA JE ĎALŠOU VÝSTRAHOU PRE DEMOKRACIU Demokracia znamená, že politické rozhodnutia robia ľudia vo... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Saturday, July 13, 2024

Majerský je zdesený z nárastu politickej nenávisti v demokratickom svete

Predseda KDH Milan Majerský je zdesený z nárastu politickej nenávisti v demokratickom svete. Vyzýva na jej zastavenie. Uviedol to na sociálnej sieti. "Vyslovujem prosbu, aby sme sa vrátili k pokojnému hľadaniu spoločného dobra, kde má prevážiť sila argumentov a nie zbraní a násilia. Prajem Donaldovi Trumpovi a ďalším zraneným skoré uzdravenie a úprimnú sústrasť pozostalým," napísal predseda kresťanských demokratov.