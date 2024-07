VLÁDA chystá novú daň: Slováci majú po novom platiť za prevody v bankách aj výber v bankomate!

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Rezort financií vraj prišiel s novým nápadom ako pomôcť štátnej kase a stabilizovať verejné financie. Ľudí na Slovensku to však veľmi nepoteší. Zdaniť by sa totiž mohli bankové prevody. Inšpirácia na takýto krok prišla z Maďarska a ministerstvo financií si od neho sľubuje zhruba 550 miliónov eur ročne.

archívne video

Minister financií Kamenický a prezident finančnej správy Kiss o efektívnejšom vyberaní daní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nová daň by sa vzťahovala na širokú škálu bezhotovostných transakcií vrátane bežných prevodov z účtu na účet, výplaty miezd, platenie faktúr, platby kartou, či výberov hotovosti z bankomatov. Informáciu priniesol Denník E s odvolaním sa na svoje zdroje. Rezort takéto zámery zatiaľ oficiálne nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Ministerstvo financií by aktuálne nerado podporovalo akékoľvek špekulácie o tejto téme,“ uviedli.

Ako presne by mal celý mechanizmus fungovať, zatiaľ známe nie je. Drvivá väčšina financií by však mala pochádzať od firiem. Ak vám napríklad príde výplata na účet, novú daň by mal zaplatiť váš zamestnávateľ.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Podľa denníka by napríklad daň za výber z bankomatu do 360 eur mohla znášať banka dvakrát do mesiaca. Pri platbe kartou by išlo o minimálne hodnoty dane a pri bankovom prevode by sa daň neplatila z prvých 50 eur. Nič z toho však nie je zatiaľ isté.

Odhadovaný príjem z tejto dane by mohol pokryť až viac ako tretinu plánovaného konsolidačného balíčka vo výške 1,4 miliardy eur, ktorý má znížiť rozpočtový deficit.

Rezort má o novej dani uvažovať aj preto, aby sa vyhol politicky nepopulárnemu zvyšovaniu DPH. Toto opatrenie by totiž malo porovnateľný efekt.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SaS je proti, hovorí o šikanovaní

Opozočná strana SaS je zo zámeru vlády rozhorčená. „Vláda chystá novú daň, ktorá sa dotkne úplne každého. Táto nová socialistická daň sa má podľa našich informácií, ale aj podľa zverejnených informácií z médií, týkať bežnej platby kartou, bezhotovostného prevodu, vašej výplaty na účet či výberu peňazí z bankomatu. Predstavte si, že štát s ministrom Kamenickým sa rozhodli, že keď vám príde čistá mzda od vášho zamestnávateľa do banky, tak štát zamestnávateľovi strhne ešte nejaké percento len pre to, že vám ju nedal v hotovosti, ale poslal vám ju na účet. Fico s Kamenickým plánujú zdaniť vašu výplatu! Toto je nehorázne a absurdné,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

„Dôrazne žiadame ministerstvo financií, konkrétne Ladislava Kamenického, ale aj premiéra Roberta Fica, aby upustili z vytvorenia novej dani z bankových prevodov. Začnite konsolidovať od seba, od svojich platov, nezmyselných výdavkov a nefungujúcich ministerstiev,“ dodal.

Strana SaS tiež však upozorňuje, že hoci ministerstvo financií počíta s tým, že najväčší dopad bude mať daň na podnikateľské subjekty, zásadne sa dotkne bežného občana. „V konečnom dôsledku, každú daň zaplatí, konečný spotrebiteľ, teda občan," tvrdí Marián Viskupič. Hovorí tiež o ďalšom šikanovaní podnikateľov.