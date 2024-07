AKTUÁLNE Pellegrini vo Washingtone otvorene o pomoci pre Ukrajnu: Slovensko bude prispievať do balíka peňazí!

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini vystupuje z lietadla po prílete na americkej vojenskej základni Andrews (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Slovensko sa zúčastní na vytvorení nového finančného balíka pod koordináciou NATO v objeme 40 miliárd eur. Po príchode do Washingtonu to uviedol prezident Peter Pellegrini, ktorý našu krajinu zastupuje na summite Severoatlantickej aliancie. Slovensko bude podľa prezidenta do balíka bude prispievať svojou čiastkou, do ktorej sa môžu započítať rôzne aktivity.