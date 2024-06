Záhadná smrť muža a ženy v Strážovských vrchoch: Telá objavili vo vírivke, šokujúci výsledok pitvy

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Muž so ženou si užívali večerné poobedie. Podľa portálu noviny.sk mal sused vidieť, že obaja prišli do domu v obci Gápel v štvrtok 20.6. 2024 okolo desiatej hodine v noci texíkom. Mali vypité a pravdepodobne si chceli užiť spoločné chvíle vo vírivke. Ani vo sne by ho však nenapadlo, čo príde.

Muža a ženu našiel na druhý deň ráno mŕtvych vo vírivke. "Žena vo veku 51 rokov a muž vo veku 58 rokov boli nájdení bez známok života," informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Katarína Kuzmová. Polícia pracovala s viacerými verziami, čo sa mohlo v osudný deň stať. Podľa najnovších zistení muža a ženu zabil elektrický prúd.

​"Došlo k prierazu fázového napätia na neživé časti, na tú vodu a tým pádom tam vzniklo nebezpečné dotykové napätie a došlo k tejto tragickej udalosti," priblížil pre portál okolnosti tragédie revízny technik z Bozpo Prievidza Jaromír Jakubík. Zároveň odporúča, aby si ľudia nechali skontrolovať svoje vírivky špeciálne školenou osobou. "Polícia začala trestné stíhanie z prečinu usmrtenie," dodala Kuzmová.