Obľúbená kozmetika Slovákov na ČIERNOM zozname! Skontrolujte si, či ju nemáte doma

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde) čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

1. hlásenie č. A12/01596/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: L'AMOUR Eau de Parfum (REF. L12201 R) – parfumovaná voda

značka: LALIQUE

typ výrobku/číslo výrobku: L'AMOUR Eau de Parfum (REF. L12201 R)

výrobná dávka: 2L11

čiarový kód: 7640111499060

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: LALIQUE SA RUE ROYALE 11 75008 Paris Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

2. hlásenie č. A12/01602/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove - Derma Spa - Goodness – krém na ruky

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Dove - Derma Spa - Goodness crema mani

výrobná dávka: 9182002

čiarový kód: 8712561977494

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: UNILEVER Dept. Er Quarry Road East CH63 3JW Wirral Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml krém na ruky v plastovej tube viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

3. hlásenie č. A12/01603/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tesori d'Oriente - Doccia crema aromatica – sprchovací krém

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Tesori d'Oriente - Doccia crema aromatica - Tiarè delle Indie

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970007076

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: CONTER Srl Viale Europa 12 26855 Lodi Vecchio (LO) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml sprchovací krém v plastovej tube viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

4. hlásenie č. A12/01604/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Deodorante – sprejový dezodorant

značka: LYCIA

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante Spray Original con antibatterico

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002340014817

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: SODALCO Srl Viale Europa 12 26855 Lodi Vecchio (LO) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

5. hlásenie č. A12/01605/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: L'Oreal Elvive Re-Nutrition – kondicionér na vlasy

značka: L'OREAL

typ výrobku/číslo výrobku: L'Oreal Elvive Re - Nutrition - Balsamo crema nutriente - Pappa reale e Omega 6

výrobná dávka: 24K004

čiarový kód: 3600521398784

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreál Paris Place Vendome 16 75001 Parigi Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml vyživujúci kondicionér na vlasy v plastovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

6. hlásenie č. A12/01609/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: 1907 – toaletná voda a dezodorant

značka: Nazareno Gabrielli

typ výrobku/číslo výrobku: NG07

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 054956592722

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extrafragrance srl Via S.T.G. Esposito 64 Casavatore (NA) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca toaletnú vodu a dezodorant viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

7. hlásenie č. A12/01610/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sapone vegetable Mandorle dolci – mydlo

značka: I provenzali

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 8600E0DS

čiarový kód: 8 025796 002993

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: prírodné tuhé mydlo viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

8. hlásenie č. A12/01615/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Neutro Roberts - Invisible deo stick – dezodorant

značka: Neutro Roberts

typ výrobku/číslo výrobku: Deo Stick invisible antimacchie 48H

výrobná dávka: R444656

čiarový kód: 80320104

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: L. Manetti & H. Roberts & CpA Via Baldanzese 177 50041 Calenzano (FI) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml dezodorant v plastovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

9. hlásenie č. A12/01617/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove Derma Spa Youthful vitality – krém na ruky

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Dove Derma Spa Youthful vitality crema mani

výrobná dávka: 9182673

čiarový kód: 8712561978026

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: UNILEVER Dept Er Quarry Road East CH63 3JW Wirral Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml krém na ruky v plastovej tube viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

10. hlásenie č. A12/01622/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Deo Spray - Invisible Milk – sprejový dezodorant

značka: BOROTALCO

typ výrobku/číslo výrobku: Deo Spray - Invisible Milk - Antimacchie con latte idratante

výrobná dávka: R303630

čiarový kód: 8002410042740

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: L. Manetti & H. Roberts & CpA Via Baldanzese 177 50041 Calenzano (FI) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml dezodorant v kovovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

11. hlásenie č. A12/01625/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Clouds of Love – parfumovaná voda

značka: OMERTA ® & CLOUDS OF LOVE

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna - Omerta & Clouds Love

výrobná dávka: B16584

čiarový kód: 8715658380313

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Coscentra Cosmetics Ltd Pinggang Rd 578 - Ping an Town - Feng Xian District 0000 Shangai Čínska ľudová republika

Coscentra B.V. Via Wenckebachstraat 12 6466 Kerkrade Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 20 ml parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

12. hlásenie č. A12/01631/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Styling Mousse - Diamond Gloss Care – penové tužidlo na vlasy

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Styling Mousse - Diamond Gloss Care - Extra Strong 24 H

výrobná dávka: 86943

čiarový kód: 4005808678617

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG Beiersdorfstraβe 1-9 22529 Amburgo Taliansko

Beiersdorf Spa Via Eraclito 30 20128 Milano (MI) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

13. hlásenie č. A12/01632/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Beauty Spa Hammam – súprava olejov do kúpeľa

značka: Beauty Spa

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: PD170909 - PD070909

čiarový kód: 8 011935055791

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Medicea - Brelil srl Milano Taliansko

cez internet: neuvedené

popis: súprava obsahujúca kúpeľový olej (120 ml) telový olej (120 ml) a masážne rukavice v prezentačnom košíku ktorý je potiahnutý fóliou viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

14. hlásenie č. A12/01634/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Double for men – voda po holení

značka: Best Company

typ výrobku/číslo výrobku: Z6671

výrobná dávka: 413802

čiarový kód: 8 007033030167

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Guaber Spa (Profumeria italiana) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

15. hlásenie č. A12/01641/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Golden Challenge - Omerta - Ladies World – parfumovaná voda

značka: Golden Challenge

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 36082006930060360

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Coscentra Cosmetics Ltd Pinggang Rd 578 - Ping an Town - Feng Xian District 0000 Shangai Čínska ľudová republika

Coscentra B.V. Via Wenckebachstraat 12 6466 Kerkrade Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

16. hlásenie č. A12/01642/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Lacca Corpo & Volume – lak na vlasy

značka: PANTENE

typ výrobku/číslo výrobku: Lacca corpo & Volume PRO-V Tenuta 05

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5410076532490

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Procter & Gamble Srl Viale G.Ribotta 11 00144 Roma Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml lak na vlasy v hliníkovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

17. hlásenie č. A12/01647/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sergio Soldano – kozmetická súprava

značka: Sergio Soldano

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. 801

výrobná dávka: 2001 - 1927501

čiarový kód: 8 1594002801 0

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Fine Fragrance s.r.l. 7 Valdidentro (SO) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfumovanú vodu a telové mlieko (100 ml) viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

18. hlásenie č. A12/01650/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: L'Oreal Elvive – kondicionér na vlasy

značka: L'OREAL

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo crema per capelli normali - Multivitaminico

výrobná dávka: 24G302

čiarový kód: 8001980136477

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreal Paris Place Vendome 16 75001 Parigi Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml kondicionér na vlasy v plastovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

19. hlásenie č. A12/01651/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pantene Pro-V Nature Fusion – kondicionér na vlasy

značka: PANTENE

typ výrobku/číslo výrobku: Pantene Balsamo Pro-V Nature Fusion

výrobná dávka: 96507105 - 4196484780810

čiarový kód: 5410076478934

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Procter & Gamble UK Brooklands Road - The Heights KT130XP Weybridge - Surrey Spojené kráľovstvo

Procter & Gamble Srl Viale G. Ribotta 11 - C.P. 10736 00144 Roma Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml kondicionér na vlasy v plastovej fľaši viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

20. hlásenie č. A12/01652/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove - Rich Nourishment – telový krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Dove Crema corpo

výrobná dávka: 803223 - 9243933

čiarový kód: 871763476789

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: UNILEVER Quarry Road Est CH63 3JW Wirral Spojené kráľovstvo výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené popis: 150 ml telový krém v plastovom tégliku viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

21. hlásenie č. A12/01653/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tesori d'Oriente - muschio bianco – kozmetická súprava

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 18314a33w - 192944140849 - 19293142913

čiarový kód: 8 008970 050027

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l. Viale Europa 12 26855 Lodi Vecchio (LO) Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca aromatický krém aromatický telový krém a aromatický parfum viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde) čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.