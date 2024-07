Tisíce Chorvátov podpísali petíciu proti navrhovaným vojenským odvodom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Chorvátsko oficiálne zrušilo brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do Severoatlantickej aliancie (NATO), v rámci úsilia o profesionalizáciu svojej armády. Chorvátski predstavitelia však uvažujú o opätovnom zavedení povinnej služby od začiatku roka 2025, pričom sa odvolávajú na pretrvávajúce nepokoje vo svete. Podľa nového systému by ročne odviedli 18.000 mladých mužov, ktorí by slúžili tri mesiace. "Vzhľadom na súčasnú geopolitickú a bezpečnostnú situáciu v Chorvátsku a vo svete je potrebné obnoviť základný vojenský výcvik," povedal v júni chorvátsky minister obrany Ivan Anušič.

Právne predpisy súvisiace s týmto systémom však ešte nepredložili prezidentovi Zoranovi Milanovičovi ani predsedovi vlády Andrejovi Plenkovičovi a vyžadovali by si schválenie parlamentom. Zámery silového rezortu odsúdili skupiny občianskej spoločnosti vrátane Centra pre ekonomické vzdelávanie (CEO), ktoré zorganizovalo predmetnú petíciu. Tú podpísalo už viac ako 5000 jednotlivcov. Šéf CEO Hrvoje Markovič pre AFP uviedol, že kópie petície v piatok odovzdali chorvátskemu ministerstvu obrany a vláde. Petícia vyzýva na zrušenie plánu a žiada, aby vláda "predložila alternatívne politiky, ktoré by umožnili ozbrojeným silám plniť si svoje obranné úlohy". Chorvátsko vstúpilo do NATO v roku 2009 a o štyri roky neskôr aj do Európskej únie.