Šok na plaveckom výcviku! Tréner si fotil deti: Polícia prípad preveruje ako prečin prechovávania detskej pornografie

Zúfalý otec, ktorý poslal svoje maloleté dieťa na plavecký výcvik sa podelil so svojou negatívnou skúsenosťou. Ani vo sne by ho totiž nenapadlo, že si jeho dieťa oblečené len v plavkách bude fotiť tréner. "Chem upozorniť všetkých rodičov, ktorí sa chystajú na plávanie do hotelu v Rači so svojimi deťmi, na plavčíka, ktorý si fotí polonahé deti. Dnes to riešili učiteľky priamo na plávaní, keď si to všimli. Samozrejme si "pán" schoval telefón. Nakoniec sa to riešilo s recepciou a fotky vymazal. Recepčná povedala, že sa to nebude opakovať," s rozhorčením poznamenal otec jedného z detí.

Otec dieťaťa sa rozhodol, že bude aj priamo konfrontovať plaveckú akadémiu, "hneď ako som sa to dozvedel, som tam išiel. Recepčnej som sa spýtal, či jej to príde v poriadku, že takýto človek robí s deťmi. Na čo mi povedala, boli to len nohy a odzadu. Je nemysliteľné, aby bol takýto človek medzi deťmi a samozrejme to budem riešiť aj trestným oznámením a budem to riešiť aj s plaveckým klubom - sem to píšem, aby ste vedeli, že ani nemusíte vedieť a nejaký ped.. si fotí vaše deti," dodal.

Plavecká akadémia informáciu potvrdila

Plavecká akadémia pre topky.sk potvrdila, že počas plaveckého výcviku si deti vo veku od 3 do 6 rokov tréner odfotil. "Predmetný výcvik realizoval náš tréner, ktorý počas rozcvičky detí pred začiatkom plávania telefonicky komunikoval so svojim známym, túto komunikáciu práve ukončoval slovami „musím končiť, už som v práci...“ a zároveň spravil fotografiu detí pripravujúcich sa na plávanie, ktorú pripojil k správe. Tréner použil svoj súkromný telefón, čo je v rozpore s našimi internými predpismi, deti boli oblečené v plavkách, mali plavecké čiapky a okuliare," poznamenala plavecká akadémia.

Zhotovavanie fotografie si všimla učiteľka, ktorá s deťmi v danom zariadení bola a okamžite trénera konfrontovala. "Slovne upozornila trénera, že si nemá fotiť deti, ten jej vzhľadom na časovú tieseň bohužiaľ iba odvrkol, na čo mala učiteľka reagovať nahrávaním detí, ako aj trénera pri výcviku, čo je taktiež zakázané, ak s tým tréneri nesúhlasia. Tréner s tým nesúhlasil, následne po skončení výcviku sa stretli a vymazali si všetky fotografie z ich mobilných telefónoch za účasti oboch. Túto skutočnosť oznámila učiteľka niektorým rodičom, čo malo za následok, že jeden z nich zúrivý navštívil našu prevádzku a chcel slovne inzultovať nášho trénera, ktorý viedol už ďalšiu hodinu výcviku. Keďže nepočkal na skončenie výcviku, opustil naše priestory a my sme boli iba oboznámení so skutočnosťou, že táto vec bola zverejnená na facebookovej stránke“, kde bol tréner obviňovaný z pedofílie, i keď bez dokončeného slova „ped..“," dodala v stanovisku plavecká akadémia.

Tréner má u nich pôsobiť už viac ako 2 roky a s jeho prácou boli doteraz spokojní. "V uvedený deň však porušil aj on, ako aj pani učiteľka naše prevádzkové predpisy, čo sme vo vzťahu k trénerovi riešili interne a ostatné tretie osoby, ktoré sú prítomné pri výcviku budeme opakovane upozorňovať slovne ako aj existujúcimi nálepkami na to, že v priestoroch nie je dovolené fotiť deti a návštevníkov. Ubezpečujeme týmto všetkých, že sa jednalo o náhodné porušenie našich interných predpisov, bez toho, aby došlo k akejkoľvek ujme a bez narušenia výcviku, súkromia a bezpečia detí v našom zariadení. Ospravedlňujeme sa za neuvážené správanie trénera, ktoré sa už nebude opakovať," skonštatovali v závere.

Incident rieši aj polícia

Vedenie detí dúfa, že daná situácia neovplyvní ich dobrú spoluprácu s plaveckou. "Náš podnet a sťažnosť riešime s akadémiou a rodičmi. Rady by sme uviedli, že nechceme poškodiť dobré meno akadémie rizikovým správaním jednotlivca, ktoré sa prešetruje. Jednáme o dôkladnom dodržiavaní interných bezpečnostných pravidiel trénermi kurzov, ktoré sú nevyhnutné aby sa situácia neopakovala. Doteraz sme s plaveckou akadémiou boli vždy spokojní a veríme, že to tak bude aj naďalej. Vedenie s nami komunikuje a má záujem túto záležitosť riešiť," poznamenalo vedenie.

Požadujú však, aby sa sprísnili pravidlá. "V tomto prípade sa oplatí nastaviť striktné pravidlá pre zamestnancov. Veríme že postoj akadémie a náš po našom stretnutí k danej situácii bude rovnaký, vzhľadom na citlivú tému detí a ich bezpečnosti. Vedenie akadémie samé uviedlo, že tréner fotografiu zhotovil bez povolenia rodičov či učiteliek a poslal ju tretej osobe, čo sa nemôže stať. Pre neštandardný prístup trénera a jeho popretie celej situácie na mieste, sme sa rozhodli žiadať vedenie akadémie o prešetrenie jeho konania. O konaní trénera sme sa osobne a detailne vyjadrili rodičom detí a akadémii. Nateraz sú všetky detaily ohľadom situácie, ktorá sa stala predmetom vyšetrovania.," dodalo vedenie.



Polícia prípad vyšetruje. "Vami uvedenú vec preveruje poverený príslušník príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III ako podozrenie z prečinu prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení v zmysle ustanovení § 370 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona," poznamenal bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff