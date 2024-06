Rómsky splnomocnenec a viceprezident policajného zboru varujú pred kupovaním hlasov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško v súvislosti so sobotnými (8. 6.) voľbami do Európskeho parlamentu apeluje na politikov, aby sa vyvarovali kupovania hlasov rómskej menšiny. Zároveň vyzýva Rómov, aby sa nenechali zmanipulovať. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič avizuje preventívne pôsobenie polície v marginalizovaných komunitách. Polícia podľa neho disponuje operatívnymi informáciami v súvislosti s volebnou korupciou na týchto miestach. Uviedli to v spoločnom vyhlásení.