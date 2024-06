Europoslankyňa Monika Beňová (Smer – SSD): Posledných 5 rokov považujem za stratených pre EÚ. Urobilo sa veľa fatálnych chýb

Monika Beňová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Poslankyňou Európskeho parlamentu je 20 rokov. Tvrdí, že výrazní politickí lídri už v Európe chýbajú. Zostali len Viktor Orbán a náš premiér Robert Fico. Obaja dokážu jasne zadefinovať, s čím nesúhlasia a navrhujú to inak. V Európe sú za to ostrakizovaní progresívnym mainstreamom. Zlom v EP nastal v roku 2019, keď do europarlamentu zasadli mnohí poslanci z mimovládok. „Dospeli sme do štádia, že máme rok 2024 a za posledných 5 rokov sme prijali snáď najviac regulácií ako za predchádzajúcich 20 rokov. Máme úplne zle stanovené priority, ktoré navyše ani neplníme,“ tvrdí skúsená europoslankyňa Monika Beňová. V rozhovore upozorňuje, aké nezmyselné rozhodnutia EP prijal a ako by mala Európska únia fungovať po nových eurovoľbách.