Záhada 5 eurovej bankovky spustila na internete vlnu smiechu! Hľadá sa majiteľ

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/MarianVejcik)

BRATISLAVA - Nálezca 5 eurovej bankovky chcel urobiť dobrý skutok a rozhodol sa peniaze dať na políciu. Cez internet sa pokúsil nájsť majiteľa, to, čo však prišlo, rozhodne nečakal. Na internete sa spustila vlna smiechu.

Poctivý nálzca uvidel na zemi v OC Galérii v Tescu v bratislavskej mestskej časti Petržalka pohodenú 5 eurovú bankovku. Rozhodol sa, žeby chcel majiteľa nájsť a peniaze mu vrátiť. "Majiteľ bude vedieť, kde ju stratil. Odovzdal som 5 eurovú bankovku na polícii. Ak je tu majiteľ, nech mi napíše súkromnú správu," podelil sa nálezca na sociálnej sieti.

archívne video

Predstavenie vynálezov na záverečnom podujatí MyMachine Expo Košice (Zdroj: TASR/František Iván)

To, čo však prišlo, rozhodne nečakal. Jeho príspevok rozprúdil horlivú debatu. Kým niektorí sa smiali, iní sa ho zastali. "Keby vedel kde ju stratil, tak ju tam asi nestratí," zasmial sa jeden z komentujúcich. "Toto je choré. Nepochopím, kto by sa trepal kvôli 5€ na políciu. Ani majiteľ po to nepríde," skonštatovala Michaela.

Nálezcu si zastal Peter podľa ktorého urobil dobrý skutok. "Pekné gesto od vás, pevne dúfam, že sa majiteľ nájde a policajti mu ju vrátia," poznamenal na sociálnej sieti. "Chudobný človek odovzdá aj 5 eur, bohatým nestačia milióny," skonštatovala Lucia.