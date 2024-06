Zemetrasenie v polícii! Sklamanie rastie a trpezlivosť sa míňa: Odborári vyzývajú ministrov, sľuby nestačia

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško, TASR - Pavol Zachar )

archívne video

Šéf kontrolórov prehovoril: Prepadajú miliardy, korupcia kvitne a zlyhania sa stupňujú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Policajní odborári poukazujú na to, že stále neprišlo k realizácii jeho sľubu o zlepšení podmienok. "Odborový zväz polície v SR neregistruje žiaden hmatateľný krok, ktorý by zabezpečil zlepšenie platových podmienok príslušníkov PZ tak, ako sme sa dohodli v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ na rok 2024, neevidujeme ani žiaden konkrétny materiál, ktorý by nám čo i len umožnil snívať o novej platovej koncepcii príslušníkov, naše sklamanie preto rastie a trpezlivosť sa míňa," poznamenala vo svojom vyhlásení Rada predsedov Základných organizácií Odborového zväzu polície v SR a rezortu vnútra.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Poukázala na to, že policajti slúžia v rozpadávajúcich sa budovách či starom odeve. Pripomenula, že o nápravu žiadala aj predchádzajúce vedenia rezortu. "Niekoľko posledných rokov 'rádoby' reforiem na skvalitnenie výkonu služby a zlepšenie našich podmienok viedlo len k prepadu personálnych kapacít zboru, k náboru uchádzačov namiesto ich výberu, a aj napriek tomu nespôsobilosti vyrovnať odchody starých vyslúžilých policajtov príjmom nových," skonštatovala. Vyzvala ministra, aby začal konať. "Lebo práve vy budete ten, ktorý za 30-ročnou snahou ochrany práv a záujmov našich občanov napíše bodku a náš spis uloží ad acta," odkázala mu. Na podporu výzvy budú sympatizanti na budúci týždeň označení, respektíve ich auto čiernou stužkou.

Pridáva sa aj Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej stráže

Rada predsedov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa 21. júna 2024 na svojom online zasadnutí zaoberala výzvou, vyhlásením kolegov z Odborového zväzu polície ministrovi vnútra s argumentami uvádzanými vo vyhlásení. Odborári sa zhodli, že sa s ich vyhlásením a výzvou plne stotožňujú a podporujú kolegov policajtov. "Ide nám o spoločnú vec, okrem iného zastabilizovať personálnu situáciu v ozbrojených zboroch," uviedla Rada v oficiálnom vyhlásení.

Odborári ZVJS dodávajú, že s nedostatočným finančným ohodnotením a s tým súvisiacim vyšším počtom odchádzajúcich ako novoprijatých príslušníkov sa stretávajú aj v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Podľa ich slov je Zbor väzenskej a justičnej stráže až na poslednom mieste medzi záujemcami o prácu v ozbrojených zboroch z dôvodu náročnosti práce s klientelou ako aj výkonom štátnej služby v špecifických väzenských podmienkach.

Zväz väzenskej a justičnej stráže (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

"Vyzývame ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby spolu s ministrom vnútra SR a ministrom obrany SR presvedčili kolegu z ministerstva financií SR a vládu SR, že investovať do vnútornej bezpečnosti štátu je práve v tomto období nevyhnutné a pre personálnu stabilizáciu zborov rozhodujúce," píšu vo vyhlásení. Veria, že súčasná vláda príjme také rozhodnutie v podobe navýšenia platov a iných benefitov, ktorým nielen zastabilizuje súčasných príslušníkov v službách zborov ale vytvorí také prvky, ktoré v ďalšom období dlhodobo zabezpečia zvýšený záujem o vykonávanie štátnej služby príslušníka ozbrojeného zboru SR.

"Pripájame sa k výzve pre policajtov a vyzývame aj príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže aby v období od 24. júna do 28. júna 2024 označili seba čiernou stužkou," konštatujú na záver.

Reakcia rezortu vnútra na výzvu policajtov

Ministerstvo vnútra reaguje, že súčasné vedenie od svojho nástupu intenzívne pracuje na zlepšení sociálneho a materiálneho zabezpečenia všetkých príslušníkov PZ. "Roky zanedbávaný stav v polícii pod vedením bývalého ministra Romana Mikulca a bývalého prezidenta PZ Štefana Hamrana sa však nedá vyriešiť okamžite," uviedol v stanovisku hovorca Matej Neumann.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šéf rezortu deklaroval, že je jeho prioritou vytvoriť konečne dôstojné a adekvátne pracovné podmienky pre všetkých policajtov. "Len nedávno boli všetkým policajtom vyplatené plošne odmeny vo výške 500 eur, plánované sú polročné motivačné odmeny, v blízkej dobe sa chystá masívna rekonštrukcia policajných staníc, pripravené je obstarávanie na výpočtovú techniku pre policajtov za takmer 300 miliónov eur, nová koncepcia vozového parku policajtov, alebo je napríklad po nekonečných štyroch rokoch konečne podpísaná rámcová zmluva na ponožky, ktoré bývalé vedenie rezortu nebolo schopné obstarať," dodalo ministerstvo.