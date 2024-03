Detaily drámy u prezidentky Čaputovej: Susedov vystrašil zúfalý krik! Opísali správanie nepríčetnej ženy

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Getty images)

"Nejaká žena, kričala: 'Prosím, pomoc, polícia!' Počuli sme, akoby niečo kovové padlo na zem. Potom kričala, že nemôže dýchať. Ochranka, ktorá chráni prezidentku, ju chcela upokojiť, že jej zavolajú sanitku,“ povedala pre tvnoviny susedka Zuzany Čaputovej. “Ten prvotný šok, keď sa zobudíš na výkrik, tak to bolo dosť divné,“ opísal situáciu pre cas.sk ďalší zo susedov.

"Môžem potvrdiť, že v nočných hodinách neznáma žena preskočila plot a dostala sa na pozemok domu, v ktorom býva prezidentka Zuzana Čaputová. Okamžite zasiahla ochranka, ktorá ženu spacifikovala," uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec s tým, že prezidentka a jej rodina sú v poriadku.

Žena sa správala nepríčetne

Polícia 25-ročnú ženu zadržala. "Keďže sa správala nepríčetne a javila známky požitia alkoholu, prípadne omamných a psychotropných látok, bola na miesto privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, ktorá ženu následne previezla do jednej z nemocníc," priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podotkol, že po príchode polície zistili, že ženu na osobnej slobode obmedzili pracovníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. "Objasňovaním ďalších okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku," doplnil.

K pochybeniu údajne nedošlo

"Ak preskočila plot zo strany od cesty, kde majú ochrankári stanovište, tak to je škandál, že si to nevšimli. Ak preskočila plot od susedov, aj to by sa nemalo stať. Toto všetko by malo byť pod kontrolou. Na to sa dávajú signalizácie, ktoré okamžite upozornia službukonajúcich príslušníkov, kde na mieste došlo k nejakému narušeniu,“ povedal pre Nový Čas exriaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR Juraj Zábojník .

Tlačový odbor Ministerstva vnútra uviedol, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľova diplomatických misií rezortu vnútra nezlyhal ani nepochybil pri ochrane domu prezidentky Zuzany Čaputovej. "Môžeme potvrdiť, že došlo k spomínanému incidentu a policajti ÚOÚČ a diplomatických misií MV SR zaistili narušiteľku ihneď po preskočení plotu v areáli pred domom prezidentky. Ona ani jej dcéry neboli ohrozené ani neprišli do kontaktu s uvedenou osobou," priblížil rezort. MV sa viac k udalosti z bezpečnostných a taktických dôvodov nemôže vyjadrovať.

Zároveň poukázalo na to, že aj pre takéto incidenty je dôležité, aby mali traja najvyšší ústavní činitelia pridelené štátne rezidencie, ktoré by zabezpečovali adekvátnu úroveň ochrany.