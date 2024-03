Zuzana Čaputová hovorila v Bruseli o útokoch na ženy vo verejnom živote

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

BRUSEL - Aj na Slovensku často dochádza k slovným útokom a psychologickému nátlaku na ženy vo verejnom živote. Okrem političiek sa to týka aj novinárok, aktivistiek, umelkýň či vedkýň. To odrádza ženy a dievčatá od účasti na riešení vecí verejných. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová to prostredníctvom videoprenosu uviedla v stredu na konferencii "Ženy vo verejnom živote", ktorú pripravila podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Věra Jourová.

Konferencia bola zameraná na účasť žien v politike a vo verejnej diskusii a na fenomén odchodu žien z verejného pôsobenia v dôsledku prejavov nenávisti a vyhrážok a to aj v online prostredí. Na vzniku konferencie má svoj podiel aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá podľa vlastných slov roky čelí nenávistným útokom, najmä v online prostredí. Účastníkom predstavila svoju osobnú skúsenosť s urážkami, vyhrážkami a očierňovacou kampaňou aj zo strany iných politikov a oligarchov voči jej osobe počas pôsobenia v politike.

archívne video

Opozičné poslankyne nesúhlasia so znížením premlčacej lehoty pri znásilnení (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Potrebujeme nájsť riešenia, aby hrubé správanie voči političkám, novinárkam, lekárkam a ďalším z nás, ktoré si dovolia otvoriť ústa o problémoch v spoločnosti, neprechádzalo bez povšimnutia a beztrestne," odkázala Nicholsonová.

"Mňa veľmi znervózňuje, že ženy ako prezidentka Čaputová alebo niektoré ministerky členských štátov EÚ verejne oznamujú, že majú toho dosť, že sa boja o rodiny a preto končia v politike. To je len špička ľadovca," povedala Jourová novinárom. Spresnila, že sa to netýka len žien v politike, ale aj v ostatných sférach pôsobnosti. Upozornila na to, že ženy, ktoré sa odvážia to oznámiť sa stávajú terčom nevyberaných útokov.

Zároveň dodala, že predmetom nenávistných útokov sú aj politici, s tým rozdielom, že pri mužoch sa útoky týkajú ich činnosti, kým u žien sa útočí na ich ženskosť v podobe vzhľadu alebo sa vyhrážajú členom ich rodiny. "To je taký silný impulz pre ženy, že sa postupne vytrácajú z politiky. Nemáme presné dáta, ale denne počúvame, že dochádza k takémuto organizovane neorganizovanému násiliu, najmä v online priestore. Že sa to stáva dôvodom úteku žien z verejného života," opísala situáciu. Podľa Jourovej je to strata pre politiku a pre spoločnosť ako takú. Aj preto sa rozhodla zorganizovať konferenciu, rozprúdiť debatu a pokúsiť sa o iniciatívy v rámci exekutívy EÚ.