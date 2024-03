MIMORIADNE Veľká policajná razia v nemocnici: V Snine zasahujú kukláči, zadržali lekára

(Zdroj: Topky)

Podľa informácii TV JOJ aktuálne policajti robia domovú prehliadku v byte zadržaného lekára. Z bytu vynášali rôzne chemikálie a prípravky, ktoré by mali súvisieť s drogovou trestnou činnosťou. Susedia hovoria, že to bolo verejným tajomstvom a všetci o tom vedeli, no nik s tým nič doteraz nerobil.

