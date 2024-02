Nikoho zo sexuálnych delikventov nechceme chrániť, tvrdí Michelko

Roman Michelko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Nikoho zo sexuálnych delikventov nechceme chrániť, nemali sme problém s 20-ročnými premlčacími lehotami pri násilných trestných činoch. Kauzu z toho účelovo urobila opozícia. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Roman Michelko v súvislosti so zmenami v Trestnom zákone.

"My sme nikdy nemali problém s tým, dať 20 rokov, išlo to preto, lebo sme si neuvedomili, ako bude zneužitá táto kauza. Nikoho nechceme zo sexuálnych delikventov chrániť, len sme nemali presné informácie, ale nebolo to tak, že by sme za každú cenu chceli toto robiť," uviedol Michelka na margo už parlamentom schválenej vládnej novely. Argumentuje, že pri schvaľovaní novelizácie mali k dispozícii informácie, že obdobné nastavenie lehôt majú aj okolité krajiny a je to štandard.

"Nakoniec sa ukázalo, že sú tam aj iné skutky," dodal. "Toto je najdlhšie prerokovávaný zákon v dejinách slovenského parlamentarizmu," reagoval Michelko na otázku, či sa časom v novele nenájdu aj ďalšie ustanovenia, ktoré sa budú musieť opravovať. Poznamenal, že ak by v novele ešte boli nejaké nedostatky, zrejme by ich už opozícia počas diskusie pomenovala. Pri desaťročnej premlčacej lehote pri trestných činoch založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny nevidí problém. Tvrdí, že Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra (NAKA) urobili "zločineckú skupinu aj z premiéra", pričom zneužívali postupy. "Nebolo to kvôli premiérovi, ale pre to, ako pokrivila NAKA niektoré skutkové podstaty," reagoval na otázky o možnej účelovosti vládnych zmien v legislatíve.