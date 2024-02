Smrteľná nehoda talentovaného speváka zostáva záhadou: Polícia žiada o pomoc aj verejnosť! Hľadajú svedkov

Enrico Miško zahynul pri dopravnej nehode nárazom do stĺpa (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, TV JOJ)

BRATISLAVA - Bratislavskí dopravní policajti hľadajú svedkov, ktorí by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu dopravnej nehody, ku ktorej došlo 22. februára v čase približne o 22.25 h v Bratislave na ulici Cesta na Senec v smere von z centra mesta. Pri nehode zahynul účastník talentovej šou.

Na uvedenom mieste z doposiaľ nezistených príčin prešiel 29-ročný vodič Hyundai i20 prešiel do protismeru a narazil do stĺpu verejného osvetlenia, následkom čoho utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Za volantom sedel Enrica Miško, ktorý v roku 2022 hviezdil v šou Česko Slovensko má talent. Polícia nezverejnila bližšie informácie o tom, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

"Touto cestou žiadame svedkov, ktorí videli priebeh tejto dopravnej nehody alebo ho majú zaznamenaný na kamerovom zázname z vozidla, aby sa prihlásili osobne na odbore dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava na Račianskej ulici č. 147 alebo na ktoromkoľvek oddelení PZ," uvádza polícia. Môžu tak urobiť i telefonicky buď na čísle 09610 39565, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj, dodáva polícia.

