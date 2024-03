Tragická nehoda v Nitre: FOTO Vodič nezvládol zákrutu a vrazil do stromu! Nemal šancu prežiť

Mladý vodič skončil mimo vozovku a vrazil do stromu, nehodu nemal šancu prežiť (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

NITRA – Dopravná nehoda v Nitrianskom kraji skončila tragicky. Mladý vodič na vozidle Toyota RAV4 nezvládol zákrutu a v rýchlosti vrazil do stromu.

Policajti boli vyslaní k včerajšej dopravnej nehode krátko pred polnocou. Vodič mal nehodu v katastri mesta Nitra na ceste II/593.

Vodič (36), ktorý smeroval z obce Podhorany do mesta Nitra nezvládol pravotočivú zákrutu a s vozidlom prešiel do protismeru. Potom zišiel mimo cesty a vrazil do stromu. Následkom ťažkých zranení na mieste nehody zomrel. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, ale okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina tragickej nehody je stále predmetom vyšetrovania.