Prekvapivý krok SNS: Do eurovolieb stavia silné mená! Kandidovať budú vraj aj súčasní ministri

Rudolf Huliak prezradil, že okrem Andreja Danka chcú v eurovoľbách zabojovať aj ministri Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ako je už verejne známe, predseda SNS Andrej Danko bude lídrom kandidátnej listiny strany do eurovolieb. Potvrdil to ešte v novembri minulého roka a zdôraznil potrebu strany, mať zastúpenie v Bruseli. Jeho menom sa to však nemá končiť. Kandidovať za SNS majú aj niektorí ministri.