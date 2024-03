Hnutie Republika predstavilo kandidátnu listinu, povedie ju Uhrík

Milan Uhrík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Kandidátnu listinu mimoparlamentného hnutia Republika povedie do Európskeho parlamentu (EP) predseda hnutia a súčasný europoslanec Milan Uhrík. Na druhom mieste bude Milan Mazurek a tretie obsadí Miroslav Suja. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval Uhrík.

Avizoval, že ich kandidáti chcú ísť do EP presadzovať suverenistickú politiku. "Chceme zastaviť nezmyselnú zelenú agendu Bruselu, ktorá ničí našich poľnohospodárov a ničí naše firmy. Chceme takisto bojovať proti dúhovej politike, bojovať proti imigračnej politike EÚ, proti sankčnej vojnovej politike, ale aj proti pandemickej politike," uviedol Uhrík s tým, že celý program predstavia neskôr.

Na kandidátke Republiky bude aj Jozef Viktorín, Pavol Slota, Miroslav Kamenský, Marek Géci, Marián Ďuriš či Ondrej Ďurica. Takisto Miroslav Heredoš, Anna Belousovová, Andrej Janco, Ľubomír Huďo, Lívia Pavlíková a Tibor Rostas."V rámci kreovania kandidátnej listiny sme oslovili prakticky všetkých vlastencov na vlasteneckej národnej scéne," uviedol. S požiadavkou o spoločný postup do volieb do EP oslovili podľa jeho slov aj Slovenskú národnú stranu. "Andrej Danko našu ponuku na spoluprácu rezolútne a direktívne odmietol," ozrejmil Uhrík.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.