Je to oficiálne! Na kandidátke SNS do eurovolieb sú ministri Šimkovičová a Taraba... Aj Tabák

BRATISLAVA - Strana SNS oficiálne predstavila svoju kandidátku do eurovolieb. Povedie ju predseda strany Andrej Danko, ktorý to potvrdil ešte v novembri minulého roka a zdôraznil potrebu strany mať zastúpenie v Bruseli. Jeho menom sa to však nekončí a to, o čom sa len hovorilo, je teraz oficiálne. Na kandidátke SNS do eurovolieb sú súčasní ministri aj často skloňovaná bývalá poslankyňa NR SR Romana Tabák.