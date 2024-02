ŠOKUJÚCI prípad! Pavlína nechala svoju sestru vyhladovať na smrť: Ležala medzi odpadkami, mala iba 37 kíl

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie ČR)

PODĚBRADY - Nepredstaviteľná krutosť. Takto možno označiť činy, ktorých sa dopustila Pavlína P. z českého mesta Poděbrady. Svoju postihnutú sestru Andreu P. nechala zomrieť hladom a to medzi odpadkami na chodbe. Ženu uznal český súd vinnou z vraždy spáchanej trýznivým spôsobom a odsúdil ju na 15 rokov väzenia so zvýšeným dohľadom. Verdikt nie je právoplatný. Obhajoba odmietala, že by sa žena úmyselne dopustila vraždy - pripúšťala však trestný čin týrania.