Fico vyvolal búrlivú reakciu Prahy: Český premiér Fiala mu chce TOTO povedať do očí! Reaguje aj šéfka obrany

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

BRATISLAVA - Česká ministerka obrany Jana Černochová nepočula o tom, že by niektoré členské krajiny NATO a EÚ chceli na Ukrajinu posielať svojich vojakov. V pondelok tak reagovala na tvrdenia predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý to údajne čítal v poznámkach k pondelkovej konferencii v Paríži. Na slová nášho premiéra reagoval aj Ficov náprotivok, český premiér Petr Fiala.

archívne video

Fico zvoláva bezpečnostné, vládne a politické zložky štátu (Zdroj: Úrad vlády SR)

"Nič také som zatiaľ nečítala, nepočula. Počkám, s čím príde pán premiér (Petr Fiala) a s čím nás ako ministrov a Bezpečnostnú radu štátu oboznámi, a podľa toho budeme o týchto záležitostiach ďalej diskutovať," povedala šéfka českého rezortu obrany. Na konferencii v Paríži budú lídri podľa nej určite diskutovať o ďalších formách pomoci Ukrajine. Ako príklad uviedla odmínovaciu koalíciu či zapojenie sa do projektu financovania munície, ktorú ČR po svete zháňa.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ja som nečítala poznámky, ktoré čítal pán premiér Fico. Ja len chcem, aby sa konečne európske krajiny dohodli na naozaj silnej podpore Ukrajiny. A pokiaľ tá silná podpora Ukrajiny bude v tom zmysle, že budeme ako krajiny viac participovať na bezpečnostných opatreniach, rozhodne nebudem proti," dodala ministerka.

Fico v pondelok vyhlásil, že podľa jeho informácií niekoľko členských krajín NATO a EÚ zvažuje, že na základe dvojstranných dohôd s Ukrajinou na jej územie vyšle svojich vojakov. Zdôraznil, že SR sa do tohto projektu nezapojí a na Ukrajinu nepôjdu žiadni slovenskí vojaci. Jeho vláda však bude rešpektovať, ak k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.

Český premiér Fiala: Moje názory na Ukrajinu sú opačné ako Ficove, chcem mu to povedať do očí

Názory českého premiéra Petra Fialu v otázke vojny na Ukrajine sú "presne opačné", než aké v sobotu na druhé výročie ruskej invázie prezentoval slovenský premiér Robert Fico. Fiala to vyhlásil v pondelok pred odchodom na konferenciu o Ukrajine v Paríži."Moje názory sú dlhodobo známe. Je jasné, že sú presne opačné, než aké prezentoval teraz Robert Fico," uviedol Fiala. Pripomenul, že keď sa predseda vlády SR rozhodol ísť položiť kvety na hrob Gustáva Husáka, nijako to nekomentoval. Ficove nedávne výroky o vojne na Ukrajine si však podľa neho komentár vyžadujú.

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File)

"Všetci si želáme mier, ale k mieru je jediná cesta. Že zabránime agresorovi, aby naplnil svoje ciele, a nebudeme ustupovať nespravodlivosti, agresívnej vojne, zlu a pomôžeme nespravodlivo napadnutým. Pomôžeme im brániť sa. K mieru nikdy neviedlo to, že zložíme zbrane, schováme sa a ustúpime agresorovi," povedal Fiala a dodal, že práve ČR a SR majú skúsenosti s tým, čo znamená, keď sa ustupuje agresívnym režimom. Mier sa tým podľa neho dosiahnuť nedá.

"Nemôžem prijať ani tie naratívy, ktoré ukazujú na to, že snáď tými, ktorí konflikt rozdúchavajú, sú Ukrajinci či vari západné krajiny," rozhorčil sa Fiala. Je podľa neho jasné, že vinníkom je Rusko. "Stačí mať otvorené oči, aby sme videli, kto je tu obeť a kto je agresor, a podľa toho aj musíme postupovať," dodal predseda českej vlády so slovami, že to chce Ficovi povedať z očí do očí.Napriek týmto nezhodám je podľa neho nutné, aby s Ficom viedol dialóg. "Lepšie je sa spolu rozprávať než nerozprávať. Sme susedné krajiny, musíme viesť dialóg, aj keď si v niektorých veciach nerozumieme," uzavrel český premiér.