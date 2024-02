Na Úrade vlády to vrelo: Zasadala bezpečnostná rada! Fico povedal ortieľ, TAKÁTO je situácia, jasný postoj Slovenska

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

BRATISLAVA - Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní vlády. Na postoji, s ktorým ide Fico na rokovanie európskych lídrov do Paríža, sa zhodli koaliční partneri. Slovensko podľa jeho slov vylučuje prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Vláda bude rešpektovať, pokiaľ k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.

"Dohodli sme sa, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu," povedal Fico. Téme sa pondelok venovala Bezpečnostná rada SR, následne aj vládny kabinet. Na rokovanie prišli tiež lídri koaličných strán - šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini a predseda SNS Andrej Danko.

Z téz pondelkového rokovania v Paríži podľa premiéra vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a EÚ uvažujú o tom, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Slovensko podľa neho vidí obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách s členskými štátmi NATO a EÚ. Prítomnosť cudzích vojakov na Ukrajine podľa neho vytvára pre SR bezpečnostné riziká.

Fico zopakoval, že konflikt u našich východných susedov nemá vojenské riešenie. Slovensko sa bude podľa neho naďalej orientovať na pomoc civilného a nesmrtiaceho charakteru. Vláda chce naďalej pomáhať Ukrajine pri odmínovaní. "Uvažuje sa o ďalších strojoch, ktoré by mohli pomôcť. Je to nesmrtiaca pomoc," dodal s tým, že Slovensko bude pomáhať, "pokiaľ ide aj o tréning ľudí tu na Slovensku". Deklaruje, že Slovensko nebude na Ukrajinu posielať žiadne zbrane ani náboje.

V Paríži sa má podľa Fica rokovať o "novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období." Tézy rokovania svedčia podľa neho o tom, že na Ukrajine to ani zďaleka nejde tak, ako sa očakávalo.

Rokovanie v Paríži označil slovenský premiér za "bojovú" poradu. "Pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Napriek tomu chcem ísť na toto rokovanie v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený. Hoci z téz, o ktorých sme rokovali, ide mráz po chrbte," priblížil. Fico nekonkretizoval, na aký účel by boli na územie Ukrajiny vyslaní vojaci na základe bilaterálnych dohôd.

Pri posielaní vojakov na Ukrajinu by hrozilo bezpečnostné riziko, tvrdí Danko

V prípade, že by jednotlivé vlády posielali individuálne na Ukrajinu svojich vojakov, hrozilo by bezpečnostné riziko. Vyplýva to z vyjadrenia lídra SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka po pondelkovom rokovaní vlády. Stotožňuje sa s postojom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o vylúčení účasti slovenských vojakov na Ukrajine, s ktorým ide na rokovanie európskych lídrov do Paríža.

"Verím, že premiér má podporu väčšiny tohto národa a že si všetci uvedomujeme bezpečnostné riziko, ktoré by z individuálnych dobrodružstiev jednotlivých vlád, ak by tak konali a posielali by tam vojakov, hrozilo nám všetkým, pretože nič horšie ako, nedajbože, ohrozenie našej kolektívnej bezpečnosti by sa nemalo stať," poznamenal.

Pellegrini podporuje postoj vlády, že SR nepošle na Ukrajinu žiadneho vojaka

Predseda parlamentu a líder koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa plne stotožňuje s postojom vlády, že Slovensko na základe bilaterálnej dohody nepošle na územie Ukrajiny žiadneho svojho vojaka. Zároveň súhlasí, aby pomoc Slovenska Ukrajine pokračovala ako doteraz. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády a zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

"V prípade, že dôjde k takémuto posunu a na Ukrajine budú umiestnené vojenské systémy, obsluhované vojakmi z cudzích krajín, to osobne považujem za eskaláciu napätia. Takže plne podporujem vládu v postoji, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žiadneho vojaka, ale bude naďalej pokračovať v rozumnej a konštruktívnej spolupráci ako doteraz," uviedol. Považuje za chybu, že v materiáli nebola ani zmienka o začatí mierových rokovaní.

Vláda konšpiráciami a útokmi na spojencov pošliapava záujem Slovenska, tvrdí Ivan Korčok

Vláda SR podľa občianskeho kandidáta na prezidenta SR Ivan Korčoka konšpiráciami a útokmi na spojencov pošliapava základný záujem Slovenska v zahraničnej politike. Zhodnotil to na pondelňajšom tlačovom brífingu v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o Ukrajine.

"Mám dojem, že premiér za asistencie Petra Pellegriniho (Hlas-SD) chce úplne otočiť verejnú mienku proti našim spojencom a spochybňovať naše členstvo v Európskej únii a NATO," uviedol Korčok. Vyjadrenia Fica o Ukrajine podľa neho Slovensku spôsobujú obrovské škody.Poznamenal, že to, čo ponúka premiér a predseda parlamentu Pellegrini bude mať obrovské škody aj pre slovenskú ekonomiku. Spojenci sa budú podľa neho pýtať, prečo majú takejto vláde posielať peniaze. Korčok preto zdôraznil, že cez prezidentský úrad Slovensko potrebuje rovnováhu, inak sa prevrhne.

Český premiér Fiala: Moje názory na Ukrajinu sú opačné ako Ficove, chcem mu to povedať do očí

Názory českého premiéra Petra Fialu v otázke vojny na Ukrajine sú "presne opačné", než aké v sobotu na druhé výročie ruskej invázie prezentoval slovenský premiér Robert Fico. Fiala to vyhlásil v pondelok pred odchodom na konferenciu o Ukrajine v Paríži."Moje názory sú dlhodobo známe. Je jasné, že sú presne opačné, než aké prezentoval teraz Robert Fico," uviedol Fiala. Pripomenul, že keď sa predseda vlády SR rozhodol ísť položiť kvety na hrob Gustáva Husáka, nijako to nekomentoval. Ficove nedávne výroky o vojne na Ukrajine si však podľa neho komentár vyžadujú.

"Všetci si želáme mier, ale k mieru je jediná cesta. Že zabránime agresorovi, aby naplnil svoje ciele, a nebudeme ustupovať nespravodlivosti, agresívnej vojne, zlu a pomôžeme nespravodlivo napadnutým. Pomôžeme im brániť sa. K mieru nikdy neviedlo to, že zložíme zbrane, schováme sa a ustúpime agresorovi," povedal Fiala a dodal, že práve ČR a SR majú skúsenosti s tým, čo znamená, keď sa ustupuje agresívnym režimom. Mier sa tým podľa neho dosiahnuť nedá.

"Nemôžem prijať ani tie naratívy, ktoré ukazujú na to, že snáď tými, ktorí konflikt rozdúchavajú, sú Ukrajinci či vari západné krajiny," rozhorčil sa Fiala. Je podľa neho jasné, že vinníkom je Rusko. "Stačí mať otvorené oči, aby sme videli, kto je tu obeť a kto je agresor, a podľa toho aj musíme postupovať," dodal predseda českej vlády so slovami, že to chce Ficovi povedať z očí do očí.Napriek týmto nezhodám je podľa neho nutné, aby s Ficom viedol dialóg. "Lepšie je sa spolu rozprávať než nerozprávať. Sme susedné krajiny, musíme viesť dialóg, aj keď si v niektorých veciach nerozumieme," uzavrel český premiér.

Fico v sobotu v prejave k druhému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu povedal, že stávka Západu na víťazstvo Ukrajiny vo vojne s Ruskom zlyhala, ale západné krajiny si nedokážu priznať, že ich stratégia predlžovania konfliktu masívnou podporou Ukrajiny a sankciami proti Rusku nefunguje. Jednou z príčin invázie na Ukrajinu podľa neho je aj údajné oklamanie Rusov, že sa NATO nebude rozširovať na východ. Vojna sa podľa jeho slov začala v roku 2014 "vyčíňaním ukrajinských neonacistov".

Podľa PS premiér hazarduje s verejnou mienkou, robí falošnú marketingovú operáciu

Premiér Robert Fico (Smer-SD) hazarduje s verejnou mienkou a predvádza falošnú marketingovú operáciu s cieľom odviesť pozornosť od domácich problémov. Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka to uviedol v pondelok. Poslanec Tomáš Valášek zdôraznil, že aj keď Fico naznačoval možnú spojeneckú operáciu, nič podobné sa neplánuje.

"Minulý týždeň som strávil tri dni služobne v NATO, v diskusiách s diplomatmi a predstaviteľmi Aliancie. Žiaden plán na nasadenie vojakov do bojov neexistuje. V hre je vraj rozšírenie súčasnej pomoci s technikou, možno aj na území Ukrajiny, ale Slovensku nehrozí žiaden postih, ak sa k tejto dobrovoľnej iniciatíve nepridá," skonštatoval Valášek.Poslanec vyzval premiéra, aby odtajnil agendu pondelňajšej schôdzky v Paríži, aby si ju verejnosť mohla porovnať s jeho slovami. "Opakované polopravdy či klamstvá Fica spôsobujú, že ak budeme niekedy potrebovať v Bruseli presadiť niečo pozitívne pre Slovensko, partneri nás odmietnu," upozornil Valášek.

Fico podľa Šimečku klame o zaťahovaní Slovenska do vojny. Líder PS ho vyzval, aby predstavil svoj mierový plán, keďže pre jeho absenciu neustále kritizuje Európsku úniu. Ak takýto plán nemá a Slovensko sa nechce pridať k pomoci Ukrajine, bolo by podľa Šimečku lepšie, ak by Fico na stretnutie lídrov štátov EÚ a NATO do Paríža ani nešiel.

Občania sa nemusia báť rozhodnutí v neprospech Slovenska, tvrdí Juraj Blanár

Občania nemusia mať obavy, že by premiér alebo Slovenská republika prijali rozhodnutia v ich neprospech alebo v neprospech SR. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to povedal v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline v súvislosti s pondelkovým rokovaním vlády SR.

"Podporujem všetky kroky premiéra. Zvolanie bezpečnostnej rady aj mimoriadne zasadnutie vlády, kde si pozíciu pripravil tak, aby sme ju mohli komunikovať aj v Paríži. V tejto fáze by bolo z našej strany neseriózne, aby sme otvárali viac. Pretože všetko sa bude diať na rokovaniach, ktoré čakajú premiéra. Postoj SR je jasný, sme za akékoľvek hľadanie mierových riešení a predovšetkým zastavenie bojov," doplnil.

Remišová tvrdí, že Fico rečami o slovenských vojakoch na Ukrajine klame a straší ľudí

Premiér Robert Fico (Smer-SD) klame a straší ľudí svojimi vyjadreniami o prípadnej možnosti vyslať slovenských vojakov na územie Ukrajiny na základe bilaterálnej dohody. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová. Fico v pondelok vylúčil prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Dodal, že viaceré členské štáty NATO a EÚ uvažujú o tom, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal splniť svoj záväzok k tejto téme a odstúpiť z funkcie.

"Robert Fico odporným spôsobom klame a straší ľudí, keď tvrdí, že Slováci budú musieť ísť bojovať na Ukrajinu. Táto otázka nikdy nebola na stole a je to absurdné klamstvo, ktoré Fico používal na šírenie strachu a nenávisti, aj keď bol v opozícii," uviedla v stanovisku Remišová. Tvrdí, že Fico straší, aby prekryl to, že vláda napríklad nerieši vysoké ceny potravín a palív. Dodala, že vláda vystavuje Slovensko riziku izolácie a medzinárodnej hanby.

Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal odstúpiť z funkcie. "Verejne sa zaviazal, že slovenských vojakov nevyšle na Ukrajinu, aj keby ho to stálo funkciu predsedu vlády. Keďže Slovenská republika sa očividne nechystá vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, mal by celý svoj verejný záväzok dodržať a odstúpiť z funkcie," uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.Fico ešte v nedeľu (25. 2.) deklaroval, že urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra.