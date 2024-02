Najtesnejší výsledok prezidentských volieb: TOTO odhalil prieskum! Víťaz by uspel len o vlások

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

archívne video

Brífing Ivana Korčoka na tému Vláda hrubo pošliapava slovenský záujem v zahraničí (Zdroj: topky/Ján Zemiar)

Pokiaľ by sa prezidentské voľby konali vo februári, do druhého kola by postúpil dnes už známa dvojica. Víťazom by sa stal súčasný predseda Hlasu a šéf parlamentu Peter Pellegrini, ktorý by obhájil 35,2% hlasov voličov. V druhom kole by sa tak stretol s druhým jasným favoritom, ktorý by vďaka zisku 34% získala druhú možnosť v súboji o prezidentský palác.

Na treťom, teda neúspešnom mieste, by sa umiestnil Štefan Harabin so ziskom 11%. Časť voličských hlasov by získal aj predseda hnutia SLOVENSKO Igor Matovič, ktorý by v súboji ubral 5% hlasov, jeho nezáujem o prezidentský palác však všetky tieto hlasy hádže rovno do koša. Ján Kubiš by získal 4,3% hlasov a predseda národniarov Andrej Danko by sa umiestnil na 6. pozícii so ziskom 3,2%.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novým prezidentom by sa stal Pellegrini, v druhom kole by získal neochvejné víťazstvo

Víťazom druhého kola prezidentských volieb by sa s náskokom takmer 10% hlasov stal Peter Pellegrini, ktorému by v druhom kole prezidentských volieb dôveru odovzdalo 54,9% voličov. Ivan Korčok by sa tak v druhom kole prezidentských volieb neradoval, obhájil by len 45,1% rozhodnutých voličov.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)