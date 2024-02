Írsko si rovnako ako Slovensko chce zachovať právo veta v Európskej únii, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pellegrini rokoval s prezidentom Michaelom D. Higginsom o ruskej agresii na Ukrajine, konflikte Izraela s Palestínou či budúcnosti EÚ z pohľadu menších členských štátov, informovalo tlačové oddelenie NR SR. Stretol sa aj s predsedom Dolnej snemovne parlamentu Seánom Ó Fearghaílom a predsedom Senátu Jerrym Buttimerom.

archívne video

Naša krajina nevyšle slovenských vojakov na Ukrajinu, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Írsko je rovnako malá krajina ako Slovensko a tu sme našli spoločnú reč aj s predsedami parlamentu aj s pánom prezidentom, že akékoľvek úvahy, aby sa v rámci... myšlienky posilnenia akcieschopnosti Európskej únie jednotlivým členským krajinám odoberalo právo veta v ďalších a ďalších oblastiach nášho fungovania, je absolútne neprijateľné," povedal Pellegrini.

Úspech a zmysel EÚ

Úspech a zmysel EÚ podľa neho spočíva v tom, že členské krajiny napriek rozdielom hľadajú pri ťažkých problémoch jednotu. "Akékoľvek posúvanie do systému hlasovania väčšiny by spôsobovalo, že Slovensko, ale aj Írsko ako malá krajina, by bolo v zásadných otázkach prehlasované a boli by sme len pasívnymi prijímateľmi rozhodnutí väčších krajín," zdôraznil.

Pellegrini na oficiálnej návšteve Írskej republiky pripomenul aj symboliku 20. výročia vstupu SR do EÚ, keďže v tom čase predsedalo Rade EÚ práve Írsko. Spomenul tiež komunitu viac ako 15.000 Sloveniek a Slovákov žijúcich v Írsku. Podľa vlastných slov ho veľmi potešilo, že najvyšší írski predstavitelia na stretnutiach konštatovali, že slovenskú komunitu a jej fungovanie vnímajú v krajine ako veľký prínos. Za veľmi pozitívne označil ekonomickú výmenu SR s Írskom, ktorá neustále rastie. Informoval, že slovenský veľvyslanec v Írsku organizuje v máji investičné fórum v Dubline.