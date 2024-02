Nový prezidentský PRIESKUM potvrdzuje trend: V druhom kole by s prehľadom zvíťazil TENTO kandidát

Peter Pellegrini a Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ramon Leško, )

BRATISLAVA - Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo vo februári, zvíťazil by Peter Pellegrini s 35,2 percentami. V tesnom závese za ním by skončil Ivan Korčok, ktorý by získal 34 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Na treťom mieste by skončil Štefan Harabin s 11 percentami, Igor Matovič by bol štvrtý s piatimi percentami. Nasledovali by Ján Kubiš (4,3 %), Andrej Danko (3,2 %) a Krisztián Forró (2,4 %). Agentúra Focus robila prieskum v čase od 14. do 21. februára na vzorke 1 025 respondentov.

Ak by sa do druhého kola dostal Pellegrini s Korčokom, s prehľadom by zvíťazil Pellegrini s 54,9 percentami. Korčok by získal 45,1%. V prípade dvojice Pellegrini a Harabin by jednoznačne zvíťazil Pellegrini (76,1 %). Harabin by mal iba 23,9 %. V prípade dvojice Korčok a Harabin by zvíťazil Korčok (62,8 %), Harabin by získal iba 37,2 percenta. Rôzne kombinácie dvojíc v druhom kole priniesli tvnoviny.sk.

(Zdroj: TV Markíza/Focus)