Blanár sa stretol so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom: Spoločné rokovanie vyvolalo vášne! Reaguje opozícia aj Fico

(Zdroj: Facebook/Russian Foreign Ministry - МИД России)

BRATISLAVA/ANTALYA - Pár dní po tom, keď sme si pripomenuli dva roky od napadnutia Ukrajiny Ruskom, sa v tureckej Antalyi koná diplomatické fórum za účasti najvyšších predstaviteľov a ministrov zahraničných vecí desiatok štátov. Zúčastňuje sa ho aj náš šéf diplomacie Juraj Blanár. Ten vyvolal búrlivé reakcie rokovaním so Sergejom Lavrovom, jedným z najvyšších ruských predstaviteľov a šéfom ruskej diplomacie. Spoločná fotka, ktorá obletela Slovensko, ako aj samotný obsah ich rozhovoru, sa stali predmetom otázok. Premiér Robert Fico sa však svojho ministra zastal.

Blanár je v tureckej Antalyi na diplomatickom fóre. Ide o tretí ročník prestížneho podujatia, na ktorom je prítomných viac ako 20 najvyšších predstaviteľov štátov a vlád, vyše 60 ministrov zahraničných vecí a dve desiatky predstaviteľov medzinárodných organizácií. Venované je hľadaniu mierových riešení. Rezort vopred avizoval, že minister Juraj Blanár absolvuje popri fóre diplomacie viacero bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi.

Blanár svoju pracovnú cestu mapuje aj na sociálnej sieti. Pochválil sa napríklad spoločnou fotkou po boku profesora Jeffreyho Sachsa, ale aj viacerými stretnutiami, ako bolo napríklad to s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu Džejhunom Bajramovom či tureckým šéfom diplomacie Hakanom Fidanom. Uverejnil aj fotografiu z brehu mora. O stretnutí či rokovaní s Lavrovom sa však nezmienil.

Fotografiu Lavrova s našim ministrom zahraničných vecí zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, ktoré na stretnutie tiež poukázalo, uviedlo, že obe strany si vymenili názory na najpálčivejšie otázky medzinárodnej agendy, vrátane situácie na Ukrajine. „Ruská strana potvrdila svoju pripravenosť obnoviť vzťahy so Slovenskom - na medziparlamentnej úrovni a v kultúrno-humanitárnej a vojnovo-pamiatkovej oblasti,“ píšu na sociálnej sieti Facebook.

Robert Fico reaguje na stretnutie Juraja Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Naše ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k samotnému stretnutiu, ani obsahu rokovania nevyjadrilo. Predseda slovenskej vlády Robert Fico však naň zareagoval promptne. „Nech je príkladom našej vyváženej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany stretnutie ministra obrany R. Kaliňáka s jeho americkým kolegom a súčasne stretnutie ministra zahraničných veci J. Blanára s jeho ruským náprotivkom,“ uviedol. Podľa Fica hovoril Blanár s Lavrovom o možnostiach, ktoré môže priniesť pripravovaný mierový samit vo Švajčiarsku. „Vedel som o tomto stretnutí a odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol,“ tvrdí Fico.

Opozícia stretnutie kritizuje

Z opozičných radov zaznela, naopak, takmer okamžitá kritika. Progresívne Slovensko pripomenulo, že Rusko označilo Slovensko za svojho nepriateľa. Blanár sa podľa nich stretol s „najvyššie postaveným ruským diplomatom, ktorý nesie priamu zodpovednosť za ruskú agresiu na Ukrajine, ktorá viedla k smrti tisícov civilistov a obrovským škodám. Toto stretnutie je v rozpore so zahranično-politickým smerovaním Slovenska, s naším členstvom v Európskej únii ako aj v NATO."

„Členovia strany Smer, vrátane Blanára, hovoria o mieri, ale ich činy a slová podporujú proruské naratívy, vrátane návrhov, aby sa Ukrajina vzdala vlastného územia. Neočakávame, že by Blanár využil stretnutie na skutočné mierové rokovania, keďže mier by mohol byť dosiahnutý jednoducho stiahnutím ruských vojsk,“ uviedli.

„Tento postup potvrdzuje, že súčasná slovenská vláda sa odmieta stotožniť so západnými hodnotami a nadbieha autoritatívnym režimom. Stačí si pripomenúť históriu, keď Slovensko žiadalo Rusko o pomoc, čo viedlo k okupácii v roku 1968. Vďaka Ficovej vláde sa Slovensko vzďaľuje od svojich demokratických partnerov a dostáva sa do izolácie,“ dodali.

Marián Čaučík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kriticky sa k stretnutiu stavia aj KDH. "Zaujímalo by ma, či mu povedal to, čo hovorí doma - že Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú krajinu v medzinárodne uznaných hraniciach. Či mu povedal, že vidí perspektívu Ukrajiny v Európskej únii a že Slovensko podporuje mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k čím skoršiemu začatiu mierových rokovaní,“ uviedol poslanec Marián Čaučík.

„Podľa správy na webe ruského Ministerstva zahraničných vecí ruská strana potvrdila pripravenosť obnoviť vzťahy so Slovenskom na medziparlamentnej úrovni, v kultúrnej, humanitárnej a vojenskej pamiatkovej oblasti. Som presvedčený, že slovenská strana by na obnovenie takýchto vzťahov mala pristúpiť až po tom, ako ruská strana stiahne svoje vojská z okupovaných území Ukrajiny,” dodal.

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Stretnutie kritizoval aj bývalý minister zahraničných vecí a prezidentský kandidát Ivan Korčok. "Zaujímalo by ma, či mu povedal to, čo hovorí doma - že Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú krajinu v medzinárodne uznaných hraniciach. Či mu povedal, že vidí perspektívu Ukrajiny v Európskej únii a že Slovensko podporuje mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k čím skoršiemu začatiu mierových rokovaní," pýta sa. Je presvedčený, že slovenská strana by na obnovenie vzťahov mala pristúpiť až po tom, ako ruská strana stiahne svoje vojská z okupovaných území Ukrajiny.