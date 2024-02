Každé dieťa by malo mať právo na to, aby malo pri sebe v nemocnici rodiča, tvrdí Marcinková

Vladimíra Marcinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Každému dieťaťu by malo byť garantované právo mať pri sebe v nemocnici rodiča. Poukázala na to poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Zároveň vyzvala poslancov, aby v utorok (27. 2.) zahlasovali za novelu, ktorá má toto právo garantovať. Informovala o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.

Marcinková podotkla, že na Slovensku je právo dieťaťa mať pri sebe v nemocnici rodiča uplatňované nerovnomerne. "Každá nemocnica, každé zdravotnícke zariadenie si ho vysvetľuje inak, hoci už dnes sme týmto právom detského pacienta - mať pri sebe rodiča, mať pri sebe blízku osobu - viazaní, pretože to garantujú medzinárodné predpisy," uviedla s tým, že aj Slovensko je ich signatárom.

Prítomnosť rodiča pri detskom pacientovi má podľa jej slov medicínske aj finančné benefity. "Hospitalizácie v prípade, ak je dieťa hospitalizované s rodičom, sú kratšie, náklady na analgetiká, na zmierňovanie bolesti sú nižšie a rovnako rekonvalescencia napríklad po narkóze je neporovnateľne lepšia a kratšia než pri iných situáciách, kde rodič absentuje," vysvetlila. Podľa poslanca Tomáša Szalaya (SaS) sa tiež vďaka prítomnosti rodiča zvyšuje spolupráca dieťaťa so zdravotníckym personálom.

Novela má tiež riešiť situácie, ktoré v súčasnosti zákon nepokrýva. "Napríklad, ak je dieťa uprostred adopčného procesu a budúci osvojitelia, budúci rodičia, s ktorými už žije v jednej domácnosti, nemajú možnosť byť pri ňom v nemocnici, pretože dnes takúto situáciu zákon nepozná. (...) Alebo ak ide o rodinu jedného rodiča, kde má jeden rodič viacero detí, jedno ochorie, dostane sa do nemocnice. Veľmi rád by s ním bol, ale nemá kto prevziať starostlivosť o ďalšie deti. Aj v tomto prípade vytvárame možnosť v rámci tejto novely, aby rodič poveril blízku osobu," vysvetlila Marcinková. Apelovala tiež na potrebu prijať vykonávací predpis, ktorý by popísal, ako by sa mal rodič aj zdravotník správať, aby bolo naplnené právo detského pacienta.