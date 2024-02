Výpovede v nemocnici môžu ohroziť starostlivosť o gastroenterologických pacientov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Presun personálu z Gastroenterologickej kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke do bratislavskej Univerzitnej nemocnice sv. Michala (UN-NsM) môže podľa poslanca KDH Petra Stachuru výrazne ohroziť zdravotnú starostlivosť o pacientov v Bratislave. Avizoval, že KDH v tejto súvislosti predloží návrh, ktorý by mal upraviť súčasný režim výpovedí a plynutie výpovedných dôb. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii.

Prechod personálu do novej kliniky podľa neho bude okrem iného znamenať aj rozdrobenie zdravotnej starostlivosti medzi dve nemocnice. Poukázal pritom na to, že akútnych pacientov, ktorí sú ekonomicky vysoko nákladní, bude naďalej riešiť UNB, zatiaľ čo "lukratívni", s plánovanými zákrokmi prejdú do UN-NsM. "Takýmto spôsobom si myslím, že je výrazne ohrozená jednak zdravotná starostlivosť o gastroenterologických pacientov v Bratislave a okrem iného je to aj vec, ako budú hradené náklady jednej a druhej starostlivosti," uviedol.

archívne video

KDH posiela premiérovi SR výzvu na zvolanie okrúhleho stola týkajúceho sa výstavby národnej koncovej nemocnice v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Stachura zároveň tvrdí, že riaditeľ UN-NsM Ladislav Kužela, ktorý pôsobil ako prednosta gastroenterologickej kliniky v Petržalke, motivoval zamestnancov k výpovedi a odchodu do nemocnice, ktorej šéfuje. Poukázal tiež na to, že Kužela je zároveň dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Považuje tiež za zarážajúce, že oproti Nemocnici sv. Michala sa nachádza súkromné gastroenterologické centrum, ktoré vlastní Kuželova manželka.

Novela Zákonníka práce

KDH v tejto súvislosti avizovalo, že predloží novelu Zákonníka práce, ktorá by upravovala výpovedné lehoty zamestnancov kritickej infraštruktúry. "Budeme určovať dĺžku výpovednej doby od závislosti počtu odpracovaných rokov u konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. (...) Na druhej strane upravíme začiatok plynutia výpovedných dôb, a to spôsobom, že začiatok výpovednej doby začne plynúť od prvého dňa kalendárneho štvrťroku po štvrťroku v ktorom bola výpoveď podaná," ozrejmil expert na právo hnutia Jozef Humenský. KDH tak chce zabezpečiť, aby mal zamestnávateľ viac času nájsť adekvátnu náhradu.

Na výpovede viacerých lekárov a zdravotníckeho personálu gastroenterologickej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda upozornila koncom januára TASR. Od 1. apríla by mali pôsobiť v UN-NsM, kde vznikne nová klinika. Rezorty zdravotníctva a vnútra sa po medializácii výpovedí dohodli na uzavretí memoranda o spolupráci, ktoré má pacientom aj po 31. marci garantovať vyšetrenia a liečbu na oboch klinikách. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zároveň avizovala, že by pre UNB mohla vyčleniť kapitálové prostriedky.