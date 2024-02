Meteorológovia vydali výstrahy: Upozorňujú na silný vietor na hrebeňoch Tatier

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Teplé počasie a západ slnka vohnalo do ulíc množstvo turistov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Výstraha platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, a to do pondelka (26. 2.) ráno. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. Na hrebeňoch Tatier sa miestami podľa SHMÚ očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu a v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.

(Zdroj: shmú.sk)