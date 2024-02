VAROVANIE Slovensko zasiahne víchrica WENCKE: Intenzívne búrky a vietor, pokoriť má hranicu 100 km/h!

(Zdroj: gettyimages.com)

Hoci posledné dni to skôr vyzeralo na predčasný príchod jar, zima nepovedala ešte posledné slovo. Práve tieto mesiace a ročné obdobie je typické pre príchod hlbokých tlakových níží, ktoré prinášajú do Európy upršané a veterné počasie, informuje imeteo.sk. K zmene by tak malo dôjsť už v najbližších hodinách a počasie v Európe sa výrazne zhorší.

Farmári sa presúvajú na protest po Bratislave (Zdroj: Tip čitateľa/Ján)

Rozsiahla tlaková níž, ktorá dostala pomenovanie WENCKE prinesie búrky, ale aj výdatnejšie sneženie. Jej stred sa bude presúvať cez juh Severného mora smerom na Dánsko a Škandináviu. Naše územie zasiahne najmä v podobe veterného počasia a zrážok. Práve zrážky by mohli byť aj intenzívnejšie, pretože k tlakovej níži WENCKE sa pridá na konci týždňa ďalšia tlaková níž, ktorá sa bude presúvať od Talianska smerom k Českej republike.

Poryvy vetra môžu spôsobiť materiálne škody

Najintenzívnejšie zrážky a poryvy vetra očakávajú odborníci v noci zo štvrtka na piatok, keď v oblasti Beneluxu a Nemecka môže rýchlosť vetra prekročiť 100 km/h a napáchať aj množstvo materiálnych škôd. Poryvy vetra na Slovensku začnú silnieť v priebehu dnešného dňa, na väčšine územia bude vietor dosahovať rýchlosť okolo 50 km/h, no na horách by mohol prekonať aj hranicu 100 km/h a potrápiť tak turistov.

Výdatnejšie zrážky až do soboty

V Európe sú očakávané aj intenzívne búrky, no naše územie zasiahne tlaková níž iba v podobe výdatnejších zrážok. Tie by mohli od piatkového rána až do sobotňajšieho večera priniesť od 20 do 50 mm zrážok. Najviac zrážok majú byť podľa portálu imeteo.sk v Banskobystrickom kraji na južných návetriach. Sneženie možno očakávať iba v Alpách, kde by mohlo spadnúť od 30 do 60 cm čerstvého snehu, severovýchod Talianska a severozápad Slovinska by mohol prekvapiť dokonca až meter čerstvej nádielky snehu. Možno práve tieto správy potešia lyžiarov a dovolenkárov smerujúcich do Álp.