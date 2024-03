Spor po ultimáte neskončil! Richterová sa opäť obula do Kollára: Sexovať sa mu páči, ale deti na prázdniny nie

(Zdroj: Facebook BR, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Spor medzi bývalým predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollárom a matkou jeho dvoch detí Barborou Richterovou ani zďaleka neskončil. Richterová sa totiž opäť obula do multiotecka, a to aj napriek jeho nedávnemu ultimátu, že si deti vezme k sebe. Neuveriteľné, čo o ňom napísala.

Situácia medzi Borisom Kollárom a Barborou Richterovou je skutočne napätá. Len začiatkom februára z domu vyhodila svojho staršieho syna Artura, ktorý sa okamžite nasťahoval ku svojmu otcovi. ”Včera, keď som doviezol Artura domov z víkendu, kde sme boli na Donovaloch lyžovať, tak bol podrobený nejakému výsluchu, asi neodpovedal tak, ako mal a vznikla tam veľká roztržka a dostal nejaký fyzický atak zo strany mamy. Nakoniec bol vyhodený z domu. Volal mi s plačom, že aby som si ho zobral, tak som si ho zobral a ex post mi oznámila Barbora Richterová, že už ho viac nechce, že ho vyhodila z domu,” opísal celú situáciu Kollár.

Jeho slová nenechali dlho chladnou ani Barboru Richterovú, ktorá okamžite tvrdo zareagovala a pustila sa najmä do svojho syna. ”U mňa doma platia moje pravidlá. Áno, treba sa učiť, treba pomáhať, treba si upratať izbu či vyložiť umývačku... Treba sa pripravovať do školy, treba sa slušne správať, aj keď s nami plieska puberta. U mňa doma platia moje pravidlá a keď sa synovi nepáči, nech sa páči, tam sú dvere. Nemám s tým najmenší problém,” napísala na sociálnej sieti.

Po niekoľkých týždňoch sa však situácia upokojila a syn sa opäť vrátil k matke. Boris Kollár však nenechal nič na náhodou a zverejnil poriadne tvrdé ultimátum. Nabudúce, keď dôjde k podobnej situácii, už bude radikálnejší. Syna si totiž chce vziať do opatery. ”Musím povedať, že keby sa toto malo zase opakovať, to, čo tu vystrájala, pravdepodobne za veľké peniaze, zo strany ľudí, ktorým veľmi záležalo na tom, aby nám poškodili na tej politickej scéne, keď sa toto bude opakovať, tak môžem tu jasne verejne vyhlásiť a je to odkaz aj pre Barboru Richterovú, že nie, že teraz to bude len na von, ale že budem žiadať súd, aby mi bol zverený tento chlapec do opatery," dodal Kollár.

Richterová sa opäť pustila do Kollára

Ani to však neodradilo matku jeho dvoch detí a do multiotecka sa pustila opäť. Podľa neho sa totiž o svoje deti nestará. "Tieto jarné prázdniny sa pre moje deti už neušla miestenka pri ujovi Borisovi, alias ockovi, na prázdniny. Neboli medzi vyvolenými.. a ako nám ujo Boris povedal, “ak by som mal byť spravodlivý, idú raz za 20 rokov.” No čo myslíte, stihne to Aaronko do maturity?," napísala na sociálnej sieti.

Podľa nej však nijakým spôsobom na Borisa Kollára nezaútočila, len konštatovala. "Nemám pocit, že na niekoho útočím, že si urobím trocha srandy? A čo majú tie moje deti plakať, že na ne otec kašle? Však to vidí každý... Keď si narobím 18 detí, tak sa starám, nie? To je taký problém pre veľkého milionára kúpiť viac leteniek? Zobrať vlastné deti, čo si urobil a kúpiť viac izieb v hoteli?A venovať sa im? Trtkať to sa mu páči , to nemá problém, ale zobrať deti na prázdniny, to nie! A na mladšieho povie neskôr... o pár rokov... ideálne vtedy, keď už ho bude “bezúdržbový” a sám sa oblečie a navarí si 3 chodové menu… aby tatko nemusel ani prstom pohnúť," dodala v nedávnom príspevku Barbora Richterová.