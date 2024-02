Slovenskí politici sa na druhé výročie vojny zhodli: Ukrajina bojuje za celý demokratický svet

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

BRATISLAVA - Ukrajina nebojuje len za seba, ale za celý demokratický svet. Podpora Ukrajiny je naďalej dôležitá. Zhodli sa na tom viacerí politici a politické strany v súvislosti s uplynutím dvoch rokov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.